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12:45 27 Şubat 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş: Benden de bir çılgın proje görmek istiyorlar, en çılgın projem Ankara'nın ekonomisini güçlendirmek

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (347)
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    Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Benden de bir çılgın proje görmek istiyorlar. Benim en çılgın projem, kentin başkent kimliğini ortaya çıkarıp Ankara'nın ekonomisini güçlendirmek" açıklamasında bulundu.

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    Ankara'nın en büyük sorunlarının ‘ulaşım' ve 'pahalılık' olduğunu belirten Mansur Yavaş, Ankara'da 58 km metro yapmayı planladıklarını, raylı sistemle ulaşım sorununu 5 yılda çözebileceklerini ve bunun için belediyenin kaynaklarının yeterli olduğunu belirtti.

    'O KONUDA HAKLI'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'anketlere güvenmediği' yönündeki açıklaması hatırlatılan Yavaş ayrıca, "Anketlerin birçoğunun geçmişte balon olduğu ortaya çıktı. O konuda aslında haklı. Anketleri yapan firmalar da daha önce AK Parti'ye anket yapan firmalar. O yüzden neden inanmadığını bilemiyorum açıkçası.  Önde olduğumuzu hem anketler yoluyla hem de sürekli alanda olduğumuz için görüyoruz" ifadelerini kullandı.

    'BOŞ BİR TARTIŞMA'

    Politikyol'dan Serkan Üstün'e konuşan Yavaş, son dönemde gündeme gelen 'Ankaralılık' tartışmasına ilişkin ise "Boş bir tartışma" diyerek şunları söyledi:

    "Anlamsız bir tartışmaydı. 1830'a kadar nüfus kaydımızı gösterdikten sonra daha neyi ispat etmemiz gerekiyor? Gökçek ve ekibi "O da aslen Ankaralı değil" diyerek Özhaseki'nin Kayseri'den gelen bir misafir olduğu algısını ortadan kaldırmak istedi. Biz o anlamda Ankara'da yaşayan herkesi Ankaralı, başkentli kabul ediyoruz. Böyle bir problem yoktu ama vatandaşın algısını kırmak için bunu gündeme taşıdılar. Boş olduğunu da herkes anladı." 

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : Youtube
    Mansur Yavaş: Kendimizi değil, kentimizi zengin edeceğiz
    AK Parti ankara adayı Özhaseki'nin kendisi için söylediği "Masur Yavaş'ın projesi yok" sözleri hatırlatılması üzerine ise Yavaş, "Ulaşımdan turizme kadar pek çok projem var. Herhalde o görmek istemiyor projeleri. Sanırım çılgın projelere çok takıldılar. Benden de bir çılgın proje görmek istiyorlar. Benim çılgın projem yok. En çılgın projem, kentin başkent kimliğini ortaya çıkarıp Ankara'nın ekonomisini güçlendirerek Ankara'da bir tane aç açıkta insanın kalmadığı, ulaşımından yeşil alanlarına kadar çağdaş, dünyadaki başkentlerle yarışan bir Ankara" ifadelerini kullandı. 

    Özhaseki'nin Kayseri belediye başkanlığı döneminde açıkladığı projeleri de hatırlatan Yavaş, "Sayın Özhaseki Kayseri'de belediye başkanıyken 2005 ve 2011 yıllarında Kızılırmak'ı Kayseri'den geçirmek gibi bir çılgın projesi vardı. Tabi ki gerçekleşmedi. Dolayısıyla proje deyince beton ve böyle hiçbir işe yaramayacak ya da gerçekleşmeyecek projeleri öne sürdükleri için bizimkileri proje görmüyor olabilirler" dedi.

    'İNŞALLAH KANAL ANKARA'YI ÇÖZMEK BİZE NASİP OLACAK'

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
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    Öte yandan Yavaş, Ankara'da geçen dönemlerde sıkça gündeme gelen 'Kanal Ankara' projesiyle ilgili konuşarak şunları söyledi:

    "Orada 30 yıldır devam eden bir kangren var. Çok sayıda hak sahibi orada bir proje yapılacağını ve oradan imar geçeceğini düşünerek yer almış. Kanal Ankara da o bölgeyi zenginleştirmek için ortaya konan bir proje ama hala imar problemini çözemediler. İnşallah o projeyi çözmek bize nasip olacak. Devam ettireceğiz. Gökçek'inki gibi olmasa da oradaki imar sorununu çözüp bir an evvel ortadan kaldıracağız"

    Yavaş ayrıca, Ankara'daki önceliklerinin metro ve raylı sistemleri olacağını açıkladı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (347)
    Etiketler:
    Çılgın Proje, açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Serkan Üstün, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Ankara
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