Nebenzya: ABD ve İngiltere, Venezüella'dan 30 milyar dolar gasp etti

Venezüella'nın iç işlerine müdahale eden ABD'nin tek amacının iktidarı değiştirmek olduğunu söyleyen Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ve İngiltere'nin Venezüella'dan 30 milyar dolar gasp ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, ABD'nin Venezüella'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

'ABD'NİN TEK AMACI MADURO HÜKÜMETİNİ DEVİRMEK'

Washington yönetiminin Venezüella'nın iç işlerine müdahalede tek bir amaç güttüğünü ve bunun da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini devirmek olduğunu kaydeden Nebenzya, ABD'nin askeri müdahale seçeneğini dışlamadığının altını çizdi.

'EGEMEN BİR ÜLKEYİ GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE GASP EDİYORLAR'

Nebenzya, ABD ve İngiltere'yi Venezüella'dan 30 milyar dolar gasp etmekle suçladı.

Rus diplomat, "Uluslararası hukukun tanımadığı bir insani müdahale ve koruma sorumluluğu konsepti dahilinde uygun bulmadıkları rejimi değiştirmek için gözlerimizin önünde egemen bir ülkeyi gasp ediyorlar, yok etmeye çalışıyorlar" dedi.

'İLAÇ VE GIDA ALINMASI İÇİN VENEZÜELLALI ŞİRKETLERİN BANKA HESAPLARINI AÇIN'

© REUTERS / Denis Balibouse Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Muhalefetin lideri Donald Trump

Nebenzya, ABD'ye '20 milyon dolarlık insani yardım ulaştırmayı öngören ikiyüzlü girişim' yerine ilaç, gıda ürünleri ve ilk yardım malzemeleri satın alma işlevi bulunan Venezüellalı şirketlerin 11 milyar dolar tutarındaki banka hesapları üzerindeki blokajı kaldırma çağrısı da yaptı.