HDP, Batman adayını değiştirdi

Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından Özdemir'in 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığı için yaptığı başvuru, adli sicil kaydında bulunan biri 5 ay, diğeri 11 ay 20 gün olan ertelenen hapis cezaları nedeniyle kabul edilmedi.

© AA / HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan tutuklandı

HDP, adaylık başvurusu kabul edilmeyen, buna karşı yaptığı itiraz da reddedilen Özdemir'in yerine Batman Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Demir'in adını Merkez İlçe Seçim Kurulu'na bildirdi.

Sabri Özdemir, 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınarak, yerine kayyum atamıştı.

Özdemir hakkında 15 Ağustos 2015 tarihinde 'öz yönetim' konulu basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle 53 kişiyle birlikte dava açılmıştı. Dava halen Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Davada Özdemir'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.