Aydın adayı Mustafa Savaş'tan Özlem Çerçioğlu eleştirisi: Kendisine aşık

'NASIL BİR KATMA DEĞER SAĞLAYACAKLARI HAKKINDA TEK BİR SÖYLEM DUYAMAZSINIZ'
Gelişen Türkiye'den daha fazla pay alan ve daha zengin bir Aydın inşa etmek için mücadele verdiklerini söyleyen Savaş ayrıca şunları söyledi:
"CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın'ın ve Aydınlıların zenginleşmesini istemiyor. Tek derdi kendisini markalaştırma. Boşuna demiyorum kendisine aşık diye. Kendisine harcadığı bu paraları incirin, kestanenin, zeytinin, zeytinyağının ve çileğin tanıtımına kullansaydı emin olun çiftçim daha fazla ihracat yapardı. Bu paraları Kuşadası'nın, Didim'in tanıtımında kullansaydı emin olun bölgeye daha fazla turist gelirdi, kazanan da çiftçim, turizmcim yani hemşehrilerim ve memleketim olurdu. Bundan dolayı mevcut CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanından incire, zeytine, zeytinyağına nasıl bir katma değer sağlayacakları hakkında tek bir söylem duyamazsınız."
'ONLARIN AYDIN'I KALKINDIRMA DERTLERİ YOK'
"Türkiye turizmde rekor kırarken, Didim ve Kuşadası bu pazardan nasıl daha fazla pay alacak bunu mümkün değil onlardan duyamazsınız. Çünkü onların Aydın'ı kalkındırıp hemşehrilerimizi zenginleştirmek gibi bir dertleri yok. Mesele tarlada kalan mahsulü almak değil ki. Mesele bütün bu ürünleri değerinin çok üzerinde bütün dünyaya satabilmek. Ama onlar bu kanalın önünü tıkayıp, Aydınlı hemşehrim kendilerine muhtaç hale gelsin derdindeler. Yurtdışına satabilseler bu ürünleri tarlada mahsul niye kalsın ki. Ama vizyonları bu kadar. Ticaretten anlamadıklarını söylüyor. İşte bunda çok haklılar. Anlamıyorlar. Onlar Aydınlı hemşerim zenginleşsin istemiyorlar. Aydın'da anneler, daha fazla iş istiyor, daha fazla AŞ istiyor ama bunu bile göremiyorlar. Aydınlı hemşerim daha fazla zenginleşmek, daha fazla ihracat yapmak, daha fazla turisti Aydın'da ağırlamak, yani daha fazla para, daha fazla dolar ve Euro kazanmak istiyor. Tarımda, turizmde, termalde bu kadar büyük zenginliklerimiz varken sadece vatandaş kendilerine muhtaç yaşasın derdindeler. Bu zenginlikleri neden Aydın'a yatırım olarak getiremiyorlar. Çünkü Amaçları yatırım değil, vatandaşımızı kalkındırmak değil. Emin olun 31 Mart'ta hemşerilerim bu yanlışa dur diyecektir."
'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ DE EN İYİ BİZ YAPARIZ'
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