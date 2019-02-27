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17:29 27 Şubat 2019
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    Mustafa Savaş

    Aydın adayı Mustafa Savaş'tan Özlem Çerçioğlu eleştirisi: Kendisine aşık

    İHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (360)
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    Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Aydın'a katma değer sağlayamadığı gerekçesiyle eleştirdi. Savaş, "Maalesef kentine değil kendisine aşık bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var" dedi.

    CHP
    © AA /
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    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, görevdeki 5 yılı boyunca reklam panolarında sadece kendi resmini göstermek için 100 milyon liralık harcama yaptığını söyleyen Mustafa Savaş, "Bu paralara 2019 harcamaları dahil değil. Maalesef kentine değil kendisine aşık bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. O paraları kendi reklamını yapmak için değil de Aydın'a katma değer sağlamak için harcasaydı keşke. Sadece reklamcılara değil de daha fazla insana gelir kapısı olabilseydi keşke. Çarçur edilen para miktarı çok fazla. Olan Aydın'a olmuş, olan yatırım bekleyen hemşerilerime olmuş. Çok yazık" diye açıklamalarda bulundu.

    'NASIL BİR KATMA DEĞER SAĞLAYACAKLARI HAKKINDA TEK BİR SÖYLEM DUYAMAZSINIZ'

    Gelişen Türkiye'den daha fazla pay alan ve daha zengin bir Aydın inşa etmek için mücadele verdiklerini söyleyen Savaş ayrıca şunları söyledi:

    "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın'ın ve Aydınlıların zenginleşmesini istemiyor. Tek derdi kendisini markalaştırma. Boşuna demiyorum kendisine aşık diye. Kendisine harcadığı bu paraları incirin, kestanenin, zeytinin, zeytinyağının ve çileğin tanıtımına kullansaydı emin olun çiftçim daha fazla ihracat yapardı. Bu paraları Kuşadası'nın, Didim'in tanıtımında kullansaydı emin olun bölgeye daha fazla turist gelirdi, kazanan da çiftçim, turizmcim yani hemşehrilerim ve memleketim olurdu. Bundan dolayı mevcut CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanından incire, zeytine, zeytinyağına nasıl bir katma değer sağlayacakları hakkında tek bir söylem duyamazsınız."

    'ONLARIN AYDIN'I KALKINDIRMA DERTLERİ YOK'

    "Türkiye turizmde rekor kırarken, Didim ve Kuşadası bu pazardan nasıl daha fazla pay alacak bunu mümkün değil onlardan duyamazsınız. Çünkü onların Aydın'ı kalkındırıp hemşehrilerimizi zenginleştirmek gibi bir dertleri yok. Mesele tarlada kalan mahsulü almak değil ki. Mesele bütün bu ürünleri değerinin çok üzerinde bütün dünyaya satabilmek. Ama onlar bu kanalın önünü tıkayıp, Aydınlı hemşehrim kendilerine muhtaç hale gelsin derdindeler. Yurtdışına satabilseler bu ürünleri tarlada mahsul niye kalsın ki. Ama vizyonları bu kadar. Ticaretten anlamadıklarını söylüyor. İşte bunda çok haklılar. Anlamıyorlar. Onlar Aydınlı hemşerim zenginleşsin istemiyorlar. Aydın'da anneler, daha fazla iş istiyor, daha fazla AŞ istiyor ama bunu bile göremiyorlar. Aydınlı hemşerim daha fazla zenginleşmek, daha fazla ihracat yapmak, daha fazla turisti Aydın'da ağırlamak, yani daha fazla para, daha fazla dolar ve Euro kazanmak istiyor. Tarımda, turizmde, termalde bu kadar büyük zenginliklerimiz varken sadece vatandaş kendilerine muhtaç yaşasın derdindeler. Bu zenginlikleri neden Aydın'a yatırım olarak getiremiyorlar. Çünkü Amaçları yatırım değil, vatandaşımızı kalkındırmak değil. Emin olun 31 Mart'ta hemşerilerim bu yanlışa dur diyecektir."

    'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ DE EN İYİ BİZ YAPARIZ'

    Özlem Çerçioğlu seçim afişi
    © AA /
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    İhtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerinin çok önemli bir sosyal belediyecilik hizmeti olduğuna dikkat çeken Mustafa Savaş, "AK Parti Belediyeciliğin en başarılı çalışmalarından birisi de her zaman bu sosyal belediyecilik oldu. Ama daha önemlisi vatandaşın gelir seviyesini artırmak, vatandaş zenginleşebilecekse bunu sağlamak. Biz bunu sağlayacağız Aydın'da. Elinde incir, kestane, zeytin, zeytinyağı, çilek, pamuk varken, elinde Didim ve Kuşadası gibi turizm potansiyeli bulunurken, jeotermal gibi çok önemli bir zenginlik üzerinde yaşarken vatandaşımız neden geçim derdi yaşasın ki. Onlar Aydınlı hemşerilerimi bu duruma düşürmenin çabasında. Beceriksizliklerini reklamla kapatma gayretindeler. Onlar vatandaş hep ekonomik sıkıntı yaşasın, kendisine ve CHP'li Büyükşehir Belediyesine muhtaç yaşasın derdindeler. Aydınlı hemşerilerimin bu zenginliklerin üzerinde yaşarken bunlardan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. 31 Mart akşamı buna Aydınlılar son verecek" diye değerlendirmelerde bulundu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (360)
    Etiketler:
    eleştiri, açıklama, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş, Aydın
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