AK Partili Dağ'dan Soyer'e: Elle tutulur projesi yok

AK Partili Dağ, CHP İzmir adayı Soyer'in elle tutulur herhangi bir projesi olmadığını söyledi: "Projelerini 3 etapta açıklayacakmış, dün açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti. Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bornova Pınarbaşı Mahallesi Mübadele Derneği'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı olarak İzmir'in 30 ilçesi ve büyükşehir belediyesinde seçimi kazanmak istediklerini söyledi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir'de hayata geçirmek istediği projeleri 15 gün önce açıkladığına vurgu yapan Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in açıkladığı projeleri ise eleştirdi:
"Projelerini 3 etapta açıklayacakmış. İlk açıkladıklarından Birinci Cemre olarak bahsetti. Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz."
‘SOYER HALKAPINAR'A HALKALI DEDİ, AKILLARA İSTANBUL GELDİ'
Dağ, Soyer'in proje tanıtım toplantısında her gün on binlerce İzmirli'nin ulaşımda aktarma merkezi olarak kullandığı Halkapınar'a, Halkalı dediğini, öyle deyince akıllarına İstanbul'un geldiğini ifade etti.
İzmir halkının en cok kullandığı istasyonun adını dahi bilmeyenler, bu şehrin trafik problemini çözeceğini iddia ediyorlar. pic.twitter.com/3AFaJ91II2
"Hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Körfez kokuyor mu, kokmuyor mu? Aziz Bey 'kokmuyor' diyor, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise 'kokuyor' diyor. Aday olduğundan bu yana Kocaoğlu'na hiç teşekkür ettiğini görmedik. Bazen diyorum ki biz bu kadar Aziz Kocaoğlu'nu eleştirmedik.
‘ÖZELLİKLE SON 10 YILDA ARTAN KENDİ REFAH SEVİYESİYLE DİĞER VATANDAŞLARIMIZIN REFAH SEVİYESİNİ EŞİTLESİN'
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzmir'de refah seviyesi arasındaki farkın azaltılacağından bahsetti.
"Önce '20 yıl boyunca bu şehir uyudu, uyuyan güzeli öpeceğiz' dedi. Sanki 20 yıldır biz uyuttuk. Sonra 'Bu şehre kalp masajı yapmak lazım' dedi. Ölüm noktasına gelmiş bir şehirden bahsetti.
'Bugüne kadar hep ön sıradakiler hizmet aldı, arka sıradakiler hizmet almadı' dedi. İnsanları arka ve ön sıradakiler diye ayırmak aslında beynin arka planın da insanlar arasında ayrım yapıldığının göstergesidir. Böyle bir mantığa karşı gerçekten İzmir'de inşallah farklı bir netice almaya gayret edeceğiz."
AK Partili Dağ, toplantının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)