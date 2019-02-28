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12:24 28 Şubat 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

    AK Partili Dağ'dan Soyer'e: Elle tutulur projesi yok

    © AA / Dilek Ayvalı
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (373)
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    AK Partili Dağ, CHP İzmir adayı Soyer'in elle tutulur herhangi bir projesi olmadığını söyledi: "Projelerini 3 etapta açıklayacakmış, dün açıkladıklarından birinci cemre olarak bahsetti. Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz."

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : İHA
    İzmir'e 'Birinci Cemre' düştü: CHP adayı Soyer projelerini açıkladı
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bornova Pınarbaşı Mahallesi Mübadele Derneği'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı olarak İzmir'in 30 ilçesi ve büyükşehir belediyesinde seçimi kazanmak istediklerini söyledi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP İzmir adayı Soyer: Zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım
    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir'de hayata geçirmek istediği projeleri 15 gün önce açıkladığına vurgu yapan Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in açıkladığı projeleri ise eleştirdi:

    "Projelerini 3 etapta açıklayacakmış. İlk açıkladıklarından Birinci Cemre olarak bahsetti. Ona baktığımızda somut, elle tutulur, reel herhangi bir projenin olmadığı, İzmir'i tanıyan bilen bir proje durumunun söz konusu olmadığını hep birlikte görüyoruz."

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
    İHA
    AK Partili Dağ: Aziz Kocaoğlu son anda neden aday olmak istedi?
    ‘SOYER HALKAPINAR'A HALKALI DEDİ, AKILLARA İSTANBUL GELDİ'

    Dağ, Soyer'in proje tanıtım toplantısında her gün on binlerce İzmirli'nin ulaşımda aktarma merkezi olarak kullandığı Halkapınar'a, Halkalı dediğini, öyle deyince akıllarına İstanbul'un geldiğini ifade etti.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
    © AA / Yusuf Şahbaz
    AK Partili Dağ: Biz bile İzmir'i Soyer kadar eleştirmedik
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer'in Körfez'in kokusu konusunda kavgalı olduğunu öne süren Dağ, şunları kaydetti:

    ‘AZİZ BEY 'KÖRFEZ KOKMUYOR' DİYOR, CHP'NİN ADAYI İSE 'KÖRFEZ KOKUYOR' DİYOR'

    Aziz Kocaoğlu
    © AA / Tezcan Ekizler
    AK Partili Dağ: Kocaoğlu bu muameleyi hak etmiyor
    "Hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Körfez kokuyor mu, kokmuyor mu? Aziz Bey 'kokmuyor' diyor, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise 'kokuyor' diyor. Aday olduğundan bu yana Kocaoğlu'na hiç teşekkür ettiğini görmedik. Bazen diyorum ki biz bu kadar Aziz Kocaoğlu'nu eleştirmedik.

    ‘ÖZELLİKLE SON 10 YILDA ARTAN KENDİ REFAH SEVİYESİYLE DİĞER VATANDAŞLARIMIZIN REFAH SEVİYESİNİ EŞİTLESİN'

    CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzmir'de refah seviyesi arasındaki farkın azaltılacağından bahsetti.

    Hamza Dağ
    © AA / Halil Sağırkaya
    AK Partili Dağ: CHP'nin 'İzmir modeli belediyeciliği', Parti Meclisi kararıyla çöktü
    Açıkçası kendisine tavsiyemiz öncelikle kendi refah seviyesiyle, son 10 yılda özellikle artan refah seviyesiyle diğer vatandaşlarımızın refah seviyesini bir eşitlemesi."

    ‘SANKİ 20 YILDIR BİZ UYUTTUK'

    Dağ, Soyer'in İzmir'le ilgili bazı sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
    © AA / Yusuf Şahbaz
    AK Partili Dağ: İzmir sadece emeklilik döneminde yaşanması gereken bir yer olmamalı
    "Önce '20 yıl boyunca bu şehir uyudu, uyuyan güzeli öpeceğiz' dedi. Sanki 20 yıldır biz uyuttuk. Sonra 'Bu şehre kalp masajı yapmak lazım' dedi. Ölüm noktasına gelmiş bir şehirden bahsetti.

    'Bugüne kadar hep ön sıradakiler hizmet aldı, arka sıradakiler hizmet almadı' dedi. İnsanları arka ve ön sıradakiler diye ayırmak aslında beynin arka planın da insanlar arasında ayrım yapıldığının göstergesidir. Böyle bir mantığa karşı gerçekten İzmir'de inşallah farklı bir netice almaya gayret edeceğiz."

    AK Partili Dağ, toplantının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (373)

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Hamza Dağ, Aziz Kocaoğlu, Nihat Zeybekci, İzmir
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