Le Monde: Batı'dan hoşnut olmayan Rusya ve Türkiye arasında güven ilişkisi var

Jego, Batılı ülkelere duyulan kızgınlık Rusya ve Türkiye'yi giderek yakınlaştırıyor.
'PUTİN, ERDOĞAN'I ESAD'LA İŞBİRLİĞİNE YÖNELTİYOR'
Le Monde muhabiri, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İran, Türkiye ve Rusya'nın çıkarına olacağını kaydetti.
Bu bağlamda, Türkiye ve Suriye'yle işbirliği yapmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'ı Esad'la işbirliğine yönelttiğini ve bunun için Adana Mutabakatı üzerine yoğunlaştığını yazan Jego, Suriye'de PKK ve müttefiklerine karşı operasyon imkânı sunan anlaşmanın Türkiye'nin çıkarına olduğunu vurguladı.
Fransız muhabir, Esad ve Erdoğan'ın el sıkışmasının yakın olmadığını ancak Türk basınının bu yönde kamuoyu oluşturmaya başladığını kaydetti.
'BATI'YA OLAN KIZGINLIK TÜRK-RUS BİRLİKTELİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR'
İki ülkenin çok taraflı yaklaşım ve doların hegemonyasıyla mücadele konusunda görüşmeler yaptığını, Batı'ya olan kızgınlığın bu birlikteliği güçlendirdiğini belirten Marie Jego, şu vurguyu yaptı: "Türkiye ve Rusya, her şeyden önce Ortadoğu'da Batılı ülkelerin nüfuzuna karşı bir güç teşkil etmek istiyor. Rusya, Batılı müttefiklerini birbirleriyle karşı karşıya getirerek süper güç statüsünü yeniden kazanmayı ve nüfuz alanını genişletmeyi planlıyor. Türkiye için ise Rusya, Batı'yla ilişkilerin dengelenmesinde önemli bir rol oynuyor."
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