CHP'nin Balçova adayı Çalkaya'ya YSK'dan ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldığı için adaylığı düşürülen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığına YSK’dan onay çıkmadı.

Duvar'ın aktardığına göre Çalkaya’nın adaylığına yapılan itirazı görüşen İzmir İl Seçim Kurulu seçime katılabileceği yönünde karar vermişti. Ancak YSK’nın bugün aldığı kararla adaylığı kabul edilmedi.

Balçova İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası 14 bin lira para cezasına çevrilen Çalkaya’nın aday olamayacağını açıklamıştı. İzmir İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararını iptal etmişti. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kurul, ceza 1 yılı aşmadığı için adaylığın düşürülmesini tartışmalı bulmuştu. İl seçim kurulunda partisi adına görevli AK Parti İzmir İl İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Serhat Metin de, Çalkaya lehine görüş bildirmişti.