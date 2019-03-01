ABD, Taliban'la Katar'da görüştü: 'Görüşmeler önemli kararlarla ilerliyor'

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, beşinci kez çıktığı barış turunda Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmelerin iyi gittiğini belirtti.

© Sputnik / T.AZIM Taliban ile Afgan siyasiler arasındaki Moskova konferansı sona erdi

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, görüşmelere iki gün ara verdiklerini ve tekrar devam edeceklerini söyledi.

'MASADAKİ DÖRT KİLİT KONU' NE?

Şu ana kadar 4 kilit konu üzerinde görüştüklerini ifade eden Halilzad, bu 4 konunun neler olduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

Ancak taraflara yakın kaynakların daha önceki açıklamalarında, ABD-Taliban görüşmelerinde üzerinde durulan temel konuların 'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, Taliban'ın Afganistan'ın uluslararası terör örgütlerince kullanılmaması teminatı vermesi, ateşkes ve Afganlar-arası görüşmeler' olduğu ifade edilmişti.

(2/3) Both sides will take the next two days for internal deliberations, with plans to regroup on Saturday. All four key issues remain on the table. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) February 28, 2019

​Halilzad, ''Görüşmeler çok iyi gidiyor, yavaş ve ama önemli kararlarla ilerliyor'' dedi.

Halilzad ayrıca, Taliban ile doğrudan görüşmelere katılmak için Kabil'den ulusal bir heyetin oluşturulması konusunda da çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

(3/3) As talks continue in Doha, there is also progress on forming a national team in #Kabul ready to engage in intra-Afghan dialogue and talks with the Taliban. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) February 28, 2019

​TALİBAN İLE BARIŞ SÜRECİ

© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği ABD ile Taliban, barış taslağının çerçevesi üzerinde anlaştı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor. Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise 'Afganistan İslam Emirliği' tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.