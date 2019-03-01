Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li: Dostlar arasında yanlış anlaşılma olabilir, eğer yapıcı olmayan yolu seçerseniz bunun ekonomik ilişkilere zararı olur

Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye'nin Uygurlarla ilgili eleştirilerinin Pekin ile ekonomik ilişkileri tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. Deng, "Ülkeler arasında en önemlisi karşılıklı saygı, eğer dostunuz sizi her gün toplumun içinde eleştirirse, bu dostluk devam eder mi?" dedi.

Reuters'e konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Dostlar arasında yanlış anlaşılma veya görüş ayrılıkları olabilir. Ancak biz bunları diyalogla çözebiliriz. Dostunuzu toplum içinde her yerde eleştirmek yapıcı bir davranış değil. Eğer yapıcı olmayan yolu seçerseniz, bu ortak güven ve anlayışı zedeler ve bunun ticari ve ekonomik ilişkilere zararı olur" dedi.

İyi diplomatik ve siyasi ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve daha fazla Çin şirketinin yatırımının gelebilmesi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Deng, bu konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede de gündeme getirdiğini söyledi.

Türkiye'yi üstü kapalı eleştiren Deng, "Ülkeler arasında en önemlisi karşılıklı saygı, eğer dostunuz sizi her gün toplumun içinde eleştirirse, bu dostluk devam eder mi?" sorusunu yöneltti.

'ÇİN'İN TÜRKİYE YATIRIMLARI OLUMSUZ ETKİLENİR'

Deng, Çinli firmaların içinde nükleer enerji santrali de olmak üzere Türkiye'de yatırım imkanlarına baktıklarını söyledi.

Çinli bankaların da Türkiye'de daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirten Deng, Alibaba, Trendyol, China Life Insurance ve China Merchants Group gibi şirketlerin de Türkiye ile yakından ilgilendiklerini söyledi..

Türkiye ve Çin'in korumacı ekonomik tedbirlere karşı olduklarını, iki ülkenin de serbest ticaret yanlısı olduğunu kaydeden Deng, "İki ülke de korumacı tedbirlere karşılar. İki ülke de serbest ticaretten yana." ifadesini kullandı.

Deng, Türkiye'nin Çin ödeme platformu WeChat ve AliPay uygulamalarını desteklemesini önerdi.