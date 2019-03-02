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10:45 02 Mart 2019
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    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu

    CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: Ruhumu en iyi tarif eden şey demokratlık

    İHA
    Politika
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    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiye inanmış ve onu özümsemiş bir insanım. Ruhumu en iyi tarif eden şey demokratlıktır" dedi.

    CHP tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın sorularını yanıtladı. 

    "Solcu mu, Kemalist mi, İslamcı mı?" şeklindeki sorulara açıklık getiren İmamoğlu, kendi kimliğini en iyi tanımlayan şeyin demokrasi olduğunu söyledi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Ekrem İmamoğlu: İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil
    İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Şehir yaşamında ben her şeyden önce kendimi insan olarak tanımlıyorum. Ayrıca ruhumu en iyi tarif eden şey demokratlıktır. Demokrasiye inanmış ve onu özümsemiş bir insanım. Diğerleri, inanın detay. Atatürk'ü sevmek, bu ülkeyi sevmek, hatalarını kabullenerek, doğrularını da överek bu ülkenin geçmişine tutkulu olmak… Tabii aynı zamanda geleceğe de umutla bakmak istiyorum. Ülkemin çağdaş bir dünya çerçevesinde olgun bir yer edinmesini istiyorum. O bakımdan kendimi illa somut, marjinal bir kimliğe hapsetmek istemem. Kaldı ki ben belediye başkan adayıyım ve yerelde çeşitliliği, herkesin kendini hissedebileceği bir yönetimi ortaya koymak istiyorum. Bu tamamıyla mümkün müdür? Eksikliklere rağmen hedef bu olmalıdır. Bunun için insan ve demokrat olmak bana kapsayıcı ve yeterli geliyor."

    YILDIRIM'A: BİREYSEL İRADEYİ TEMSİL ETMİYOR

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Ekrem İmamoğlu: İbadet Allah ile benim aramda, hiç girmeyelim oralara
    İnsan ve demokrat olmanın seçmen tarafından yeterli görülüp görülmeyeceğine dair bir soru üzerine ise İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ı ima ederek, "Ben ne anlatıyorsam, ne ifade ediyorsam, ne yapmak istediğimi söylüyorsam, o benim irademdir. Oysa karşımızdaki siyasi anlayışın bireysel bir iradeyi temsil etmediğini düşünüyorum. O tarafta başka bir irade var. O anlayışta hiçbir belediye başkanının, kendini çok da ifade edebileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bunu son beş yılda yaşadı Türkiye" dedi.

    İstanbul'u, İstanbullularla yöneteceğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "İstanbul'daki vatandaşlarımızın oluşturduğu belediye meclisiyle, oradan alınacak kararlara saygı duyan, onunla da yetinmeyip demokrasi kanallarını işleterek ta mahalle meclislerinden başlayan ve günün teknolojisini demokrasi lehine kullanarak bir yönetim anlayışı gerçekleştireceğim. Günün teknolojisi ‘sor ve cevabını al' sistemine o kadar uygun ki, istediğiniz sokakta, mahallede, ilçede çok rahatlıkla kamuoyu araştırması yapabilir, soru sorabilir ve ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Yeter ki bunu kullanmak isteyin. Bu bağlamda biz İstanbul'u, İstanbullularla yöneteceğiz. Kararların kişisel iradelerle, akşamdan sabaha değiştirilmemesini sağlama almayı hedefliyoruz. Öbür türlüsü zaten on, on beş yıldır yapılıyor."

    'AK PARTİ'NİN VAATLERİ ARTIK DUYULMUYOR'

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Ekrem İmamoğlu: Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum
    Çarpık, fakirleştiren, ayrıştıran, genelinde mutsuzluğun hakim olduğu bir İstanbul yaratıldığının söyleyen Ekrem İmamoğlu, artık AK Parti'nin vaatlerinin de halkta karşılık bulmadığını savundu. 

    AK Partili seçmenin kendisine kulak verdiği söyleyen İmamoğlu, ‘Seçilip geldiğimde onları pişman edeceğim' sözlerine de açıklık getirdi. "Benim mega projem insandır" diyen İmamoğlu, kendisine oy vermeyenleri çok iyi hizmet yaparak pişman edeceğini söyledi.

    'TOPLUMUN BÜYÜK KESİMİ BİZİ DİNLİYOR'

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
    © AA /
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    CHP'li aday şu ifadeleri kullandı:

    "Yaklaşık yirmi yıldır tek sesi dinleyen bir kitlenin, özgür olmayan bir basın ortamında başka seslere zihinlerinin tıkalı olduğunu düşünüyorum. Hiç görmüyorlar! Çeşitli cümleler üzerinden yargılıyor, hatta bazen infaz ediyorlar. Dolayısıyla o insanların tamamının şu anda bizi algılamasını beklemiyorum. Ama hiçbir önyargım yok. ‘Seçilip geldiğimde onları pişman edeceğim' dediğimde, kötü bir şey söylemişim gibi algıladılar. Halbuki ben ‘çok iyi hizmet ederek pişman edeceğim' demiştim. O kitleyi hariç tutarsak, toplumun büyük bir kesimi şu anda bizim sesimizi dinliyor. O yüzden iktidardakiler ne vaat ederlerse etsinler, inandırıcı gelmeyecektir."

    Etiketler:
    demokrat, Belediye başkan adaylığı, yerel seçim, Seçmen, Demokrasi, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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