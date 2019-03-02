CHP, İzmir Balçova'da adaylığı reddedilen Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının iptal edilmesi üzerine eşi Fatma Çalkaya'yı yeni aday olarak tespit ettiklerini açıkladı.

YSK'nın adaylığı düşürme kararının keyfi ve siyasi bir tutum olduğunu savunan Torun, "CHP bu keyfiliğe ve hukuksuzluğa izin vermeyecek, tüm siyasi engelleri aşacaktır. YSK, Mehmet Ali Çalkaya örneğinde görüldüğü üzere, tek adamın keyfine göre seçme-seçilme hakkına yönelik engellemeler getirmektedir. Bu durum seçilme hakkının gasbı, milli iradenin engellenmesidir" dedi.

'ADAYI HALK BELİRLEDİ, YSK'YA ANLAMLI BİR CEVAP OLDU'

Balçova'da, Fatma Çalkaya'yı yeni aday olarak tespit ettiklerini vurgulayan Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Ali Çalkaya'dan sonra adayımızın kim olacağına Balçova halkı karar verdi. Hem partililerimiz hem de Balçova halkı adayımızın sahadan, siyasetten biri olması hem de YSK hukuksuzluğuna anlamlı bir cevap içermesi beklentisini dile getirdi. Balçova halkı 15 senedir her meselede yanlarında olan, sokak çocuklarından yoksullara, her muhtacın hizmetine koşan, tanıdığı, bildiği, sevdiği birini, Fatma Çalkaya'yı aday göstermemizi talep etti. Genel Merkezimiz de bu beklentiler doğrultusunda Fatma Çalkaya'yı belediye başkan adayı göstermeye karar verdi. Hem Çalkaya'nın hem de benzer tüm hukuksuzlukların hesabını halkımız bu seçimde sandıkta soracaktır."

ŞİKÂYET ÜZERİNE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Partisi tarafından bir kez daha seçilen Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı YSK'ya yapılan itiraz sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldığı için düşürülmüştü. Çalkaya, kendisini şikâyet eden kişinin sahte avukatlık belgesi düzenlediği, FETÖ'den tutuklananların yakınlarına para karşılığı kurtarma vaadiyle dolandırıcılık suçundan bir süre cezaevinde yattığını belirtmişti.