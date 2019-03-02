ABD'nin PKK kararına Ankara'dan ilk yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'nın 'Terör Örgütleri Listesi'nde kalmasına dair kararına Türkiye'den ilk tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bir yazılı açıklama yayımlayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıkladı" dedi.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.