Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal 'Pelikan' Tweet'ini sildi: İncinenler olmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara milletvekili Aydın Ünal'ın, AK Parti için Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımı sildiği öğrenildi.

Aydın Ünal, sildiği Tweet'inde, "Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim: Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir örgüt Ak Parti'yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter Aydın Ünal

'YERE ÇAKILANA KADAR FARK EDİLMEYECEK'

Odatv'de yer alan habere göre Ünal, daha sonra bu Tweet'ini silerek, "İncinenler olmuş, hatır için sildim twiti. Korkmak, susmak, sinmek, sorun yokmuş gibi davranmak aşağılara çekiyor bizi. Yere çakılıncaya kadar fark edilemeyecek bu belli ki" dedi.

İncinenler olmuş, hatır için sildim twiti. Korkmak, susmak, sinmek, sorun yokmuş gibi davranmak aşağılara çekiyor bizi. Yere çakılıncaya kadar farkedilemeyecek bu belli ki… — Aydın Ünal (@_aydinunal) 3 Mart 2019

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Aydın Ünal'ın "Adına ‘Pelikan' da denilen gizli bir örgüt Ak Parti'yi sinsice zehirliyor" demesi ise Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevden el çektirilmesi sürecini başlatan 'Pelikan Bildirisini' akıllara getirdi.

Aydın Ünal, geçen aylarda hükümete yakın Yeni Şafak gazetesine veda etmişti. AK Partili sosyal medya 'trolleri' ile sert tartışmalarıyla dikkat çeken Ünal, 31 Mart seçimlerine karşı "Nasıl olsa kazanırız" diyen AK Partililere "AK Parti'nin 16 yıldır girdiği her seçimi kazanmış olması gireceği her seçimi kazanacağı garantisini vermez" mesajını vermişti. Ünal aynı zamanda Cem Küçük gibi isimlerle de çeşitli polemikler içerisinde yer almıştı.