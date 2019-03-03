Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal 'Pelikan' Tweet'ini sildi: İncinenler olmuş

Aydın Ünal, sildiği Tweet'inde, "Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim: Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir örgüt Ak Parti'yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.
'YERE ÇAKILANA KADAR FARK EDİLMEYECEK'
Odatv'de yer alan habere göre Ünal, daha sonra bu Tweet'ini silerek, "İncinenler olmuş, hatır için sildim twiti. Korkmak, susmak, sinmek, sorun yokmuş gibi davranmak aşağılara çekiyor bizi. Yere çakılıncaya kadar fark edilemeyecek bu belli ki" dedi.
İncinenler olmuş, hatır için sildim twiti. Korkmak, susmak, sinmek, sorun yokmuş gibi davranmak aşağılara çekiyor bizi. Yere çakılıncaya kadar farkedilemeyecek bu belli ki…— Aydın Ünal (@_aydinunal) 3 Mart 2019
Aydın Ünal, geçen aylarda hükümete yakın Yeni Şafak gazetesine veda etmişti. AK Partili sosyal medya 'trolleri' ile sert tartışmalarıyla dikkat çeken Ünal, 31 Mart seçimlerine karşı "Nasıl olsa kazanırız" diyen AK Partililere "AK Parti'nin 16 yıldır girdiği her seçimi kazanmış olması gireceği her seçimi kazanacağı garantisini vermez" mesajını vermişti. Ünal aynı zamanda Cem Küçük gibi isimlerle de çeşitli polemikler içerisinde yer almıştı.
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