DSP lideri Aksakal: Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Avcılar ve Silivri'yi alacağız

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ‘CHP'nin oyları bölüyorlar' eleştirisine "Ben bunu hakaret sayarım. Oyları bölen doğrudan CHP'nin kendisidir" yanıtı verirken "Şişli, Avcılar, Kadıköy, Bakırköy ve Silivri'yi de alacağız" çıkışını yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CNNTÜRK yayınında Sultan Arınır'ın sorularını yanıtladı.

‘İKİ İTTİFAKTA ÇOĞUNLUK SAĞCI ADAYLAR'

DSP lideri Aksakal, "DSP, CHP'nin oylarını mı bölmeyi mi amaçlıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sadece bir iddiadan ibaret. Ben bunu hakaret sayarım. Ancak bu tip hakaretlerle bizi karalama çabaları var. İttifak denilen bize göre ucube yasada çok farklı partiler bir araya geldiler. İki ittifakta çoğunluk sağcı adaylar.

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Oyları bölen doğrudan CHP'nin kendisidir. Şişli'de Mustafa Sarıgül adayımız değil mi? Şişli'yi zaten alacağız da… DSP kültürünü özümsemiş bir kişi olarak bunu kabul ettik. Şişli'de CHP'nin tüm isimleri mahalle mahalle çalışıyor.

Siz orada AK Parti'yi mi engellemeye çalışıyorsunuz? Bağcılar'a Esenyurt'a gitsenize. DSP'nin oyları filan böldüğü yok. Şişli, Avcılar, Kadıköy, Bakırköy ve Silivri'yi de alacağız."

"CHP ile neden ittifak sağlanamadı?" sorusuna ise Aksakal'ın yanıtı şu oldu:

"Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir beyanat vermiş. Yardımcılarından ikisi bizden randevu istediler. Havadan sudan konuşup gittiler. Sayın Öztrak, "Teklif etmemiş olabilirler ama nabız tuttular" dedi. Ne öyle bir teklif geldi ne de öyle bir beklentimiz oldu. Siyasi partiler halkın yararına çalışmalarda ittifak yapmalı tabi ki. Muhakkak zamanı geldiğinde işbirliği yapılabilir.