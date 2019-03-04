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16:27 04 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Milliyet yazarı Uğur: Kılıçdaroğlu, 5 ve 13 Mart'taki İzmir ziyaretlerini iptal etti

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (447)
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    Milliyet yazarı Ağır, Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyaretlerini iptal ettiğini yazıp bunu 'Nezir krizi'ne bağladı: "CHP lideri İzmir’e gelse seçmenine süreci nasıl anlatacak? Önce birkaç ismi aday gösterip sonra vazgeçtikleri için özür mü dileyecek?Yine CHP’ye oy verin mi diyecek?Hiçbirini söyleyemeyecek.Bu yüzden süreci uzatıp ay sonuna doğru gelecek."

    CHP
    © AA /
    CHP'li aday adaylarından tek cümlelik tepki: Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı
    Milliyet yazarı Engin Uğur Ağır, ‘Kılıçdaroğlu neden İzmir'e gelmedi?' başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kez İzmir'e gelecek ve miting yapacaktı.

    Ama bu kararından nedense vazgeçti birden bire. 5 ve 13 Mart'taki ziyaretlerini iptal etti.

    Sebebi gayet basitti.

    ***

    CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklandıktan sonra ismi Erhan Kılıç ile değiştirilen Suat Nezir
    © AA / Suat Nezir seçim ofisi
    CHP’nin adaylıktan aldığı Nezir: Bana bunu yaşatanları affetmem mümkün değil
    Buca'da malum, bir Suat Nezir krizi yaşandı. Önce aday gösterildi, sonra geri çekildi.

    Bu ilk değildi. Güzelbahçe'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye de önce adayımızsın denildi.

    Sonra geri çekildi, tepkiler üzerine yeniden gösterildi.

    İzmir'in büyük ilçesi Buca'da sıkıntı bitmedi, daha da büyüyecek.

    ***

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP İzmir'de istifalar
    Nezir, 3 Mart Cumartesi akşamüstü şu metni gönderdi gazetelere:

    "Umarım, parti yönetimimiz doğru karar vermiştir. Bu kararı seçmenlerimiz en iyi biçimde takdir edecek ve ona göre tercihini belirleyecektir. Şimdi Nezir, Buca'da seçimler için CHP adına çalışacak mı, oy isteyecek mi sorularına muhatap oluyorum. Nezir'in bile insanların vicdanlarına hükmetme gücü ve hakkı yok. Ben ne söylersem söyleyeyim, ne karar alırsam alayım, hemşehrilerim vicdanın sesini dinleyecek. Seçimde ona göre oy kullanacak. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam…"

    Nezir'in bu açıklaması, anlayan için çok şey ifade ediyor.

    ***

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP İzmir adayı Soyer'den Buca krizi yorumu: Bilgim yok, ilgilenmiyorum
    Nezir, yalnız kaldı gibi göründü ama öyle değildi. Bir süre sonra Balkan Federasyon ve Dernekleri ve çok sayıda STK yanında oldu.

    Buca'daki olumsuz tabloya ilk çıkış, vekil Tacettin Bayır'dan geldi. "Buca yanıyor, nasıl söndüreceğiz" dedi.

    ***

    Suat Nezir
    © Fotoğraf : DHA
    CHP’nin adaylıktan aldığı Nezir: Siyasi kapkaç kabul edeceğim bir şey değil
    Bayır'ın ardından Sevda Erdan Kılıç da öfkeli olduğunu belirtmişti. Bir süre sessizliğe bürünen diğer vekiller, soluğu Nezir'in yanında aldı, destek verdi.

    Mehmet Ali Çelebi, Kani Beko, Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter ve Özcan Purçu, Nezir'e yapılanları doğru bulmadıklarını ifade etti.

    Konuyu Genel Başkana ilettiklerini, ancak ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

    ***

    Nagehan Alçı
    © Fotoğraf : YouTube
    Alçı: CHP ile ilgili vahim iddialar var
    Bu kenetlenme, Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinglerini de öteletmiş oldu.

    CHP lideri İzmir'e gelmiş olsa, seçmenine süreci nasıl anlatacak? Ne diyecekti?

    Kusura bakmayın, bu dönem birçok kadın aday sözü vermemize rağmen yine gösteremedik mi diyecek?

    Önce birkaç ismi aday gösterip, sonra vazgeçtikleri için özür mü dileyecek?

    CHP İzmir aday toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Emin Mengüarslan
    CHP vekillerinden 'Buca'da mevcut aday çekildi yalanı'na tepki: Bu kadar rezil aday tespiti mi olur?
    Mevcut belediye başkanlarını silip süpürdük mü diyecek?

    İzmir'i bilmeyen vekillerin çıkardığı tabloyu kafanıza takmayın mı diyecek?

    Siz onu bunu boş verin, yine CHP'ye oy verin mi diyecek?

    İzmir CHP'nin kalesi, kaleyi yıkmayın mı diyecek?

    Tabii, bunların hiçbirini söyleyemeyecek. Bu yüzden de süreci uzatacak, ay sonuna doğru İzmir'e gelecek.

    ***

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP'den adaylığı geri çekilen İzmir Buca adayı Nezir: Bu partiyi 3-5 çakala teslim etmeyeceğiz
    CHP'li yöneticiler, İzmirlilere yaşattığı kâbusu artık iyi analiz etmeli. Aday belirleme düşüncesini değiştirmeli.

    İzmir'i bilen, İzmirlinin yakından tanıdığı isimleri vekil ve belediye başkanı göstermeli. Dışarıdan ikinci şahısları bir kentin iç işlerine karıştırmamalı.

    CHP kurmayları inşallah, "Biz ne yaptık" diye özeleştiride bulunur.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (447)

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    31 Mart yerel seçimleri
    'Kılıçdaroğlu, adaylığı son anda geri çekilen CHP'li Nezir'in görüşme talebini kabul etmedi'
    Etiketler:
    CHP, Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Mustafa İnce, Suat Nezir, Kemal Kılıçdaroğlu, Güzelbahçe, Buca, İzmir
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