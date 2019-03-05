Sağlık gerekçesiyle başkan adaylığından çekilen CHP'li Celiloğlu, meclis üyesi adayı oldu

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından ilçeye belediye başkan adayı gösterilen ve sonrasında kendi isteğiyle çekilen Yelda Celiloğlu bu kez meclis üyesi listesinde yer aldı.

EGEDESONSÖZ'den Mehmet İşler'in haberine göre, ‘sağlık sorunları' gerekçesiyle kendi isteğiyle Seferihisar Belediye Başkanı adaylığından çekilen Celiloğlu bu kez, meclis üyesi adayı oldu.

CHP İzmir’de flaş gelişme: Belediye başkanlığını istemedi, meclis üyesi adayı oldu! https://t.co/2HIoGYcUjB pic.twitter.com/OL5mnQReUW — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) 5 Mart 2019

​Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilmesinin ardından kesinleşen resmi listelerde Celiloğlu'nun meclis üyesi adayı olarak yer aldığı görüldü.

Halihazırda meclis üyesi olan Celiloğlu'nun belediye başkan adaylığı için başvuru dahi yapmamış olmasına karşın Seferihisar adayı olarak açıklanması tepki çekmişti.

"Aday adaylığı başvurum olmadı. Genel merkez irade gösterdi. Sanırım kadın aday görmek istediler" diyen Celiloğlu'nun daha sonradan sağlık sorunları yüzünden çekildiği açıklansa da, ‘Seferihisar'da aday gösterilmek isteyen diğer partililerle arasındaki tartışmalardan dolayı çekildiği' iddia edilmişti

Celiloğlu yerine ilçe örgütünde uzun yıllar başkanlık koltuğunda oturan İsmail Yetişkin Seferihisar belediye başkan adayı gösterilmişti.

© Fotoğraf : DHA CHP'de başvuruda bulunmayan Celiloğlu'nun aday gösterilmesine tepki: Bu, örgüte küfretmektir

Öte yandan geçen hafta da Seferihisar CHP Meclis Üyesi ikinci sıra adayı Akın İldeniz, meclis adaylığından geri çekildiğini açıklamıştı.

Seferihisar Yenihaber, İldeniz'den boşalan sıraya Celiloğlu'nun getirildiğini iddia etmişti.

CHP Seferihisar'da 2. sıradan meclis üyesi adayı olan İldeniz istifa etti: 'Yerine başvuru yapmadığı halde Seferihisar belediye başkan adayı gösterilen ve sonra sağlık sorunu sebebiyle adaylıktan çekilen Yelda Celiloğlu geldi' iddiası https://t.co/vVP5XmjNGe pic.twitter.com/ntu3Wsw4FH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 3 Mart 2019

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