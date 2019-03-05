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16:32 05 Mart 2019
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    Yelda Celiloğlu

    Sağlık gerekçesiyle başkan adaylığından çekilen CHP'li Celiloğlu, meclis üyesi adayı oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (468)
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    Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından ilçeye belediye başkan adayı gösterilen ve sonrasında kendi isteğiyle çekilen Yelda Celiloğlu bu kez meclis üyesi listesinde yer aldı.

    EGEDESONSÖZ'den Mehmet İşler'in haberine göre, ‘sağlık sorunları' gerekçesiyle kendi isteğiyle Seferihisar Belediye Başkanı adaylığından çekilen Celiloğlu bu kez, meclis üyesi adayı oldu.

    ​Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilmesinin ardından kesinleşen resmi listelerde Celiloğlu'nun meclis üyesi adayı olarak yer aldığı görüldü.  

    Tunç Soyer, Neptün Soyer, Yelda Celiloğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    'SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN ÇEKİLDİ'

    Halihazırda meclis üyesi olan Celiloğlu'nun belediye başkan adaylığı için başvuru dahi yapmamış olmasına karşın Seferihisar adayı olarak açıklanması tepki çekmişti.

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
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    "Aday adaylığı başvurum olmadı. Genel merkez irade gösterdi. Sanırım kadın aday görmek istediler" diyen Celiloğlu'nun daha sonradan sağlık sorunları yüzünden çekildiği açıklansa da, ‘Seferihisar'da aday gösterilmek isteyen diğer partililerle arasındaki tartışmalardan dolayı çekildiği' iddia edilmişti.

    Celiloğlu yerine ilçe örgütünde uzun yıllar başkanlık koltuğunda oturan İsmail Yetişkin Seferihisar belediye başkan adayı gösterilmişti.

    Tunç Soyer, Neptün Soyer, Yelda Celiloğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    'SEFERİHİSAR İKİNCİ SIRA ADAYI İLDENİZ GERİ ÇEKİLDİ'

    Öte yandan geçen hafta da Seferihisar CHP Meclis Üyesi ikinci sıra adayı Akın İldeniz, meclis adaylığından geri çekildiğini açıklamıştı.

    Seferihisar Yenihaber, İldeniz'den boşalan sıraya Celiloğlu'nun getirildiğini iddia etmişti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (468)

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    Etiketler:
    Akın İldeniz, İsmail Yetişkin, Tunç Soyer, Yelda Celiloğlu, Seferihisar, İzmir
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