AK Parti İzmir adayı Zeybekci: CHP'li Soyer'le canlı yayında tartışabilirim

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Zeybekci, İzmir'in ekonomide Türkiye'nin gerisinde kaldığına dikkat çekip Zeybekci bu durumu tersine çevireceklerini söyledi.

İzmir'i bilim, teknoloji ve yazılım alanında dünyanın cazibe merkezine getireceklerini anlatan Zeybekci, iki yıl içerisinde şehrin trafik sorununu rahatlatacaklarını belirtti.

AK Parti'nin bu sefer İzmir'de belediye başkanlığını kazanacaklarını dile getiren Zeybekci, "İnşallah o sefer bu sefer" ifadelerini kullandı.

#CANLI AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor! https://t.co/wdOY2qimy4 — Habertürk (@Haberturk) 5 Mart 2019

​ © AA / Soyer: Külliye'ye gidip gitmemek gibi bir psikolojik sorunum yok, gerekirse tabii ki giderim

Zeybekci bir soru üzerine ise CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile canlı yayında şehrin sorunlarını tartışabileceğini belirterek şöyle konuştu: "Öyle bir şey olursa hayır demem. Televizyon üzerinden, medya üzerinden söylemem."

© AA / CHP İzmir adayı Soyer: Zeybekci'nin yanıtına üzüldüm, kırıldım Zeybekci, 'İzmir'in hassasiyetleri'yle ilgili bir soru üzerine de "Biz İzmir'i AK Partili yapmayacağız, AK Parti'yi İzmirli yapacağız" vurgusunu yapıp şu değerlendirmede bulundu:

'AK PARTİ'Yİ İZMİRLİ, CHP'Yİ ERZURUMLU YAPMAK LAZIM'

#CANLI AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci Habertürk'te! https://t.co/axAAqtB8R1 — Habertürk (@Haberturk) 16 Ocak 2019

"Bugüne kadar İzmir niye olmadı? Açık açık söyledim, anlatamamışızdır, sevgimizi, sevdamızı. Zaten bizim seçimlerde söylediğimiz şu, önce gönüllere gireceğiz. Bu tüm siyasi partiler için geçerli. Nasıl ki CHP, Erzurum, Konya ve Kayseri'de tam hitap edemiyorsa, tam anlamıyla gönüllere giremiyorsa bizimki de aynı sebepten dolayı. Biz İzmir'i AK Partili yapmak gibi bir yöntem uyguladıysak, bu yanlıştır, ki bence AK Parti'yi İzmirli, CHP'yi Erzurumlu yapmak lazım."

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