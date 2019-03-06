AK Parti İzmir adayı Zeybekci: CHP'li Soyer'le canlı yayında tartışabilirim

İzmir'i bilim, teknoloji ve yazılım alanında dünyanın cazibe merkezine getireceklerini anlatan Zeybekci, iki yıl içerisinde şehrin trafik sorununu rahatlatacaklarını belirtti.
AK Parti'nin bu sefer İzmir'de belediye başkanlığını kazanacaklarını dile getiren Zeybekci, "İnşallah o sefer bu sefer" ifadelerini kullandı.
#CANLI AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor! https://t.co/wdOY2qimy4— Habertürk (@Haberturk) 5 Mart 2019
Zeybekci bir soru üzerine ise CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile canlı yayında şehrin sorunlarını tartışabileceğini belirterek şöyle konuştu: "Öyle bir şey olursa hayır demem. Televizyon üzerinden, medya üzerinden söylemem."
'AK PARTİ'Yİ İZMİRLİ, CHP'Yİ ERZURUMLU YAPMAK LAZIM'
#CANLI AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci Habertürk'te! https://t.co/axAAqtB8R1— Habertürk (@Haberturk) 16 Ocak 2019
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