CHP İzmir adayı Soyer: İzmir, tekrar Türkiye’ye önderlik edecek

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Tire'de konuştu: “Yaratacağımız refah Türkiye’ye şunu dedirtecek: İzmir’de yaptılar, oldu. Biz, Türkiye’ye öncülük yapacağız. Ve sonunda şunu duymak istiyorum: Bir çocuk babasına desin ki: ‘Baba, ben de senin gibi çiftçi olmak istiyorum.’ Bunu dedirteceğiz.”

Üretmek, ürettiğini adil olarak paylaşmak ve hep birlikte kazanmanın mümkün olduğunu söyleyen, tarihi boyunca ilklerin öncüsü olan İzmir'in bu kez de ortak bir başarı hikâyesine öncülük edeceğini vurgulayan Soyer, Tire Süt Kooperatifi'ni ziyaret etti. Tire Ticaret Odası, CHP Tire İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı'na da giderek, İzmir vizyonunu anlattı. "Üretimimizi büyütebilirsek, o zaman refahı da büyüteceğiz. Yaratacağımız refah Türkiye'ye şunu dedirtecek: İzmir'de yaptılar, oldu. Biz, Türkiye'ye öncülük yapacağız" dedi.

Tire Süt Kooperatifi'nde, Millet İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Salih Atakan Duran'ın da eşlik ettiği toplantıda Soyer, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ve kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

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Soyer, "Bu topraklar dünyanın en bereketli toprakları ve biz bu toprakların potansiyelini gereğince harekete geçiremiyoruz. Bunu değiştirmek mümkün. Aziz Kocaoğlu'nun önemli destekleriyle Tire'de sizlerin başardığınız ve nisandan sonra daha da ileri götüreceğimiz şeyi, bütün Türkiye'ye örnek olarak göstereceğiz. Bize moral veriyorsunuz. Bu gücü, sizden alıyoruz. Biz de size güç vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Kooperatif ziyaretinin ardından Tire meydanında halkla buluşan Soyer'e, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu, Millet İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Salih Atakan Duran, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, CHP Tire İlçe Başkanı İsmail Güleç de eşlik etti.

"Belediye başkanı olarak yola çıkarken iki hedefim vardı: Birincisi refahı adil paylaştırmak, ikincisi refahı büyütmek" diyerek sözlerine başlayan Soyer, tarım alanında refahın nasıl artırılacağını, Seferihisar'dan örnek vererek açıkladı:

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"Seferihisar'da uyguladığımız tarım politikasının ana başlıkları vardı. Birinci olarak ‘Üretici, ürettiğini satabilmeli' dedik. Sadece ürettiğini satması koşuluyla, işgaliye ve harç almayacağımızı söyledik. Böylece hem üreticimizin kazanmasını sağlayacağız, hem tüketiciyi sağlıklı, iyi ürünlerle buluşturacağız. İkincisi, kooperatif konusu. Dünya, bunu keşfetti. Finlandiya'da süt üreticilerinin yüzde 97'si tek bir kooperatifinin üyesi. Hollanda'da kesme çiçek ihracatçılarının yüzde 98'e yakını yine tek bir kooperatifin üyesi. Fransa'da şarap üreticilerinin, İtalya'da peynircilerin, İspanya'daki narenciye üreticilerinin tamamı bir kooperatifin üyesi. Üçüncü konu, ürünü işlemek. Tarım ürününü mutlaka işlemek ve sanayi ürününe dönüştürmek gerekiyor. Seferihisar'da mandalinanın pestilinden lokumuna kadar her şeyini yapıyoruz. Ayrıca dilimleyip kurutuyor ve ihraç ediyoruz."

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Sözlerine "Şimdi biz bunu büyüteceğiz. Daha da ötesine geçip, ihracat yapacağız" diye devam eden Soyer şunları vurguladı: "Dünyanın en güzel, sağlıklı ürünlerini niye ihraç etmeyelim? Siz üreteceksiniz, ben de belediye başkanı olarak önünüzü açacağım. Bu toprakların kıymetini bileceğiz, üreteceğiz.

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Ve sonunda şunu duymak istiyorum: Bir çocuk babasına desin ki: ‘Baba, ben de senin gibi çiftçi olmak istiyorum.' Bunu dedirteceğiz. Türkiye'de tarım politikaları iflas etti. Şöyle bir örnek veriliyor: Yollar, köprüler özelleştiriliyor, domates, soğan devletleştiriliyor. Tuhaf değil mi? Tuhaf. Biz kol kola verirsek, üretimimizi büyütebilirsek o zaman refahı da büyüteceğiz."

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Bu arada Soyer, Tire'de yaptığı görüşmelerde tüm Tire halkımı 9 Mart'ta Ödemiş Meydanı'nda gerçekleşecek İkinci Cemre buluşmasına davet etti.

CHP adayı Soyer bu buluşmada tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili projelerini sunacak.

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir adayı Soyer: Zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım

Öte yandan Soyer, bugün Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleriyle de bir araya geldi.

İzmir’in tanıtımı ve dünya kenti olması için çalışmalar yürüteceklerini de ifade eden Soyer, ‘Global İzmir’ adıyla bu kapsamda bir tanıtım merkezi kuracaklarını ve bu merkezin İzmir’in markasına hizmet edeceğini vurguladı.

EGİAD iş dünyasının, ‘İzmir’in endüstri ve inovasyon merkezi’ olması gerektiği yönündeki görüşlerine de yer veren Tunç Soyer, seçilmesi halinde iş dünyasını dinlemek ve birlikte hareket etmek adına rutin olarak EGİAD yönetimi ile biraraya geleceğinin sözünü verdi.

Soyer, Girişimcilik Şehir Fonu kuracaklarını da vurgulayarak, İzmir’in 'Silikon Vadisi' olacağının altını çizdi.

Soyer şöyle konuştu: “İzmir’in Yüksek Teknoloji Vadisi’ne ihtiyacı var. İçinde inovasyon ve girişimciliği barındıran bir vadi olmalı bu. İzmir neden bir Silikon Vadisi olmasın. Bunu kurabileceğimize inanıyorum. Bu süreçte kuracağımız Girişimcilik Şehir Fonu’nda EGİAD ile birlikte hareket edebileceğimize inanıyorum.”