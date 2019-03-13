BM: Ukrayna’da ‘korkutma atmosferi’ hüküm sürüyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) seçim öncesi Ukrayna’daki insan hakları durumuyla ilgili bir rapor yayınladı.

Raporda, ülkede ‘korkutma atmosferinin' hüküm sürdüğü ve bunun da insanların iktidarın politikalarını benimsemediklerini açıkça ifade etmelerine izin vermediği belirtildi.

Ukrayna'da gazeteciler ve sivil aktivistlere karşı ‘sert saldırı' eğilimi olduğu belirtilen OHCHR raporunda, bu saldırıların çoğunlukla sağ radikaller tarafından yapıldığı ve işlenen suçların çoğu zaman cezasız kaldığına vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca, Ukrayna'nın ‘yeni kilisesinin' otosefal statüsü almasıyla ülkedeki gerginliğin arttığı ve Ortodoks topluluklar arasındaki çelişkileri önemli ölçüde derinleştirdiğine yer verildi.

OHCHR, mevcut siyasi ortamın gerginliği daha da arttırmasından duydukları endişeye de dikkat çekti.

Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak.