AB, Kerç Boğazı’nda olanlar yüzünden 8 Rusya vatandaşına yaptırım getirdi

Avrupa Birliği (AB) Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında kasım ayında yaşanan gerginliği gerekçe göstererek Rusya’dan 8 kişiye yaptırım kararı aldı.

AB, Kerç Boğazı'ndaki gerginliği bahane ederek yaptırım listesine 8 Rusya vatandaşını ekledi.

AB'nin resmi bülteninde yayınlanan listeye göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım ve Sivastopol Sınır Hizmetleri Başkanı Sergey Stankeviç, Güney Askeri Bölgesi Birlikleri Komutanı Aleksandr Dvornikov, FSB Kırım Sınır Hizmetleri Başkan Yardımcısı Andrey Şein, Don gemisinin komutanı Aleksey Salyayev, İzumrud devriye gemissinin komutanı Andrey Şipitsin, Rusya'nın Kırım FSB Servisi'nin Kerç Sınır Hizmetleri Başkanı Aleksey Şatohin, FSB Kırım ve Sivastopol Kontrol Noktası Başkanı Ruslan Romaşkin, Suzdalets denizaltısavar gemisinin komutanı Sergey Şerbakov'a yaptırım getirildi.

Yaptırımlar yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girerken, aynı sebepten ABD de Rusya'ya karşı yaptırım getirmek istiyor. ABD'nin yaptırımları en az 24 kişiyi kapsayabilir.

Ukrayna donanmasına ait gemiler, 25 Kasım'da Rusya karasularına girerek Karadeniz'den Kerç Boğazı'na doğru hareket etmişti. Uyarılara yanıt vermeyen gemiler, müdahale edilerek alıkonulmuştu. Rusya'nın devlet sınırını ihlal etmekle suçlanan 24 Ukraynalı denizci de tutuklanmıştı.