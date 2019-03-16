Adalet Bakanı Gül'den 'ittifak' yorumu: Artık alenen söylüyorlar

CHP ve İYİ Parti'nin seçimlerde HDP ile ittifak yaptığını iddia eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar" dedi.

© Fotoğraf : DHA Temelli: Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir

Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretindeki konuşmasında Adalet Bakanı Gül, "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır" ifadelerini kullandı.

Gül, "Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır. Her vatandaşımızın sandığa yansıttığı iradesine saygı duyuyoruz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Ama temennimiz İnşallah milletimizin desteğinin sürmesi yönündedir" diye konuştu.

HDP ile seçimlerde ittifak yapılacağına dair iddialar Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti tarafından yalanlanıyor.