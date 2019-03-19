Türk Akımı'nda sembol aşama tamamlandı: Denizden geçen ve kıyıya çıkan bölümler birleştirildi

Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçen ve kıyıya çıkan bölümlerinin birleştirildiği belirtildi. Bu işlem, hat için Karadeniz'de bir doğalgaz taşıma sistemi oluşturulmasının bütün aşamalarının bitişini sembolize ediyor.

Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz götürecek olan Türk Akımı'nın açık deniz kesimiyle kıyı geçişi kesimlerini birbirine birleştiren nihai bağlantıların da gerçekleştirilmesiyle, Karadeniz'deki boru hattı sistemi bütünüyle tamamlandı.

"Su Üstü Kaynaklama" olarak bilinen işlemin tamamlanmasıyla, kıyı geçişi ve açık deniz kesimindeki boru hatları birleştirilmiş oldu. Bağlantının yapıldığı kaynaklama noktaları, boru hattı deniz tabanına indirilerek 32 metre derinliğe yerleştirildi.

Aynı işlem, geçen Ocak-Şubat aylarında Rusya sularında her iki hatta uygulanmıştı. Derin sulardaki inşaatı, dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, sığ sulardaki inşaatı ise Lorelay gerçekleştirdi.

Su Üstü Kaynaklama işleminin tamamlanmasıyla, Rusya'nın Anapa kentinde yer alan kara çıkışı tesisi ile Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan Alım Terminali fiilen birbirine bağlanmış oldu.

Doğalgazın Karadeniz boyunca ilerlemesini sağlayan basıncı yaratacak Russkaya Kompresör İstasyonu ile Türk Akımı boru hattı sisteminin Anapa'daki kara tesisi halihazırda tamamlanmış olup stand-by konumunda

bekliyor.

Önümüzdeki aylarda Kıyıköy'deki Alım Terminali'nin de tamamlanmasıyla Türk Akımı işletime girmeye hazır hale gelecek. TürkAkım'dan doğalgaz akışının 2019 yılı sonuna dek başlaması planlanıyor.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Gazprom, bu yıl Türk Akımı’nın yapımına 102 milyar ruble aktaracak

Karadeniz altında inşa edilerek Rusya'dan doğrudan Türkiye'ye ve devamında Türkiye'nin komşu ülkelerle olan sınırlarına uzanacak bir doğalgaz boru hattı projesi olan TürkAkım'ın hatlarından ilkinin Türkiye'ye, ikincinin ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz tedarik etmesi öngörülüyor.

Her bir hattın kapasitesi 15,75 milyar metreküp düzeyinde. Boru hattı sisteminin denizaltı kesiminin yapımı, merkezi Hollanda'da yer alan South Stream Transport şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.