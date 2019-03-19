Lavrov'dan Guaido'nun büyükelçi atamasına tepki: Elçiler yalnızca hükümetler tarafından atanır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendini Venezüella Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Washington'a büyükelçi atamasını eleştirdi, elçilerin yalnızca hükümetler tarafından atandığını anımsattı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins ABD, Guaido tarafından ABD temsilciliğine atanan ismi kabul etti

Cezayir Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yla görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Guaido'nun Washington'a büyükelçi atamasına tepki gösterdi.

Büyükelçilerin Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerinin resmi hükümetleri tarafından atandığını anımsatan Lavrov, Venezüella'da bu işlevin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti tarafından yerine getirildiğini vurguladı.

Ocak sonunda Guaido, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetmiş, ABD temsilciliğine Washington'a yakınlığıyla bilinen Carlos Alfredo Vecchio'yu getirdiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Vecchio'yu kabul ettiğini duyurmuştu.