Lavrov: Yeni Cezayir hükümetinin istikrar planlarını destekliyoruz

Cezayir Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yla görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, "Meslektaşım, Cezayir'deki durumu anlattı, ülke yönetiminin kısa vadeli planlarını paylaştı. Bu planları destekliyoruz ve bunların Cezayir Anayasası temelinde kurulacak ulusal diyalog yoluyla dost ülke Cezayir'deki durumu istikrara kavuşturmaya yardım edeceğini umuyoruz" dedi.

© REUTERS / Zohra Bensemra Buteflika karşıti gösteride Cezayir polisinden 'ordu ve halk kardeştir' kutlaması

Lavrov, hükümetin protestolar sonrası muhalefetle masaya oturma inisiyatifini de desteklediklerinin altını çizdi.

'DIŞ GÜÇLERİN ÇABALARINI KINIYORUZ'

Bu arada Lavrov, dış güçlerin ülkedeki durumu daha kötüye taşıma çabalarını kınadıklarını vurguladı.

Lavrov, "Elbette şu anda Cezayir'de yaşanan gelişmeler bizi endişelendiriyor. Durumu daha kötüye taşıma çabaları görüyoruz ve birilerinin bu süreçlere müdahale etmesine kesinlikle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Cezayir halkının ve yönetiminin anayasa temelinde tüm sorunları çözeceğinden emin olduklarını sözlerine ekledi.

ÜLKEDE PROTESTO EDİLİYORDU

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, geçen hafta yaptığı açıklamada, beşinci dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve dört dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.