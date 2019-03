CHP İzmir adayı Soyer'in 'Üçüncü Cemre'si düştü: Zeki Müren de sizi görecek

© AA / Raşit Aydoğan Soyer: Brüksel'e İzmir ofisi açacağız

Soyer, Kadifekale'de gerçekleşen '3. Cemre Buluşması'nda projelerinin son bölümünü kamuoyu ile paylaştı.

TOPLAM 165 PROJESİ ANLATTI

Soyer, 1. ve 2. buluşmada bahsettiği projeleri de dahil ederek toplam 165 projesini anlattı. Programa CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile milletvekilleri, belediye başkan adayları, partililer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir adayı Soyer: Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz, yaraları iyileştirmeye geliyorum

Soyer, Kadıfekale'yi yerinde ve uzlaşı ile dönüştüreceklerini belirterek başlıklar halinde projelerini anlattı. Soyer, "Öncelikle bulunduğumuz yere uzaktan bakalım" diyerek ekrana yansıyan dünya ve gezegenlerin görüntüsünü izletti.

© Fotoğraf : DHA İstanbul'a 3.2 milyar TL, İzmir'e 30 bin TL metro ödeneğine Zeybekci'den yanıt

Soyer şunları söyledi: "Şu andaki muazzam kardeşliğimiz, aslında bu küçücük toz zerresinin içinde. Bütün savaşlar yine bu toz zerreciğinin içinde. Dünyaya hükmettiğini düşünen herkes kendi kibrinin gölgesinde bizi düşman etmeye çalışıyor. Oysa nafile. Hepimiz bu toz zerresinin içindeyiz ve yaşamak için birbirimize muhtacız. Çocuklara güzel gelecek inşa etmenin tek yolu birbirimize sımsıkı sarılmak ve daima yan yana durmak. Kardeşlik, barış olmadan ne kalkınma, ne demokrasi, ne de adalet mümkündür.

‘Hükumet İzmir'e şu kadar yatırım yaptı' diyorlar. Oysa resmi veriler başka bir şey söylüyor. 2004-2018 yılları arasında İzmir'den merkezi yönetime giden miktar 477 milyar lira. Merkezi yönetimden İzmir'e gelen 117 milyar lira. İzmir çalışmış, üretmiş, Anadolu'nun ekonomisi daha zayıf kentlerine, millete 366 milyar lira para aktarmış. Doğru olan da bu. Ama ‘İzmir'e şu kadar yatırım yaptık' diyorlar. ‘İzmir devletimizin bütçesine aldığının tam 3 katını koydu' diyemiyorlar.

İHA Zeybekci’den Soyer’e: 10 yıl başkanlık yapmış, 178 kez yurtdışına çıkmış, Seferihisar’da satılmadık yer kalmamış

Gelinen noktada hükumet İzmir'i desteklemiyor. İzmir devletimizi, milletimizi destekliyor. Hükumet İzmir olmadan ayakta duramaz. Ama biz meseleye başka türlü bakıyoruz. Hem kendi imkanlarımızla kenti geliştirmeye devam edeceğiz hem de daha çok geliştirmek için hükumetle İzmir Kent Vizyon Ortaklığını kuracağız."

‘İZMİR BİR KALP GİBİ'

İzmir'in bir kalp gibi olduğunu vurgulayan Soyer, "Tüm çalışmalarımız, İzmir'in doğal liman olma özelliğine yaslanacak. Anadolu'da yeniden kalp gibi taze kan pompalamasını sağlayacağız. İki önemli amacımız var; biri refahın tüm mahallelerde eşitlenmesi ve diğer, refahın herkes için büyütülmesi. 17 başlıkta 165 proje gerçekleştirdik. Bunların 98'i 1. Cemre'de, 28'ini 2. Cemre'de açıkladık. Bugün hem yeni projeleri sunacağım, hem de 165 projenin özetini ortaya koyacağım" dedi.

Soyer projelerini şu başlıklar halinde sıraladı:

© AA / Ömer Süt AK Partili Dağ: Soyer İzmir'de belediyenin başına geçerse şehirde güvenlik problemleri çıkması muhtemel

"Dezavantajlı hemşehrilerimizin toplumda hak ettiği yere kavuşmasını sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Her ilçemizde yaşam merkezleri kuracağız. Evde sağlık ve bakım hizmetlerini hazırlıyoruz. Buca, Konak ve İnciraltı'nda engelli hizmet merkezlerindeki hizmetleri güçlendireceğiz. Engellilere destekleri artıracağız. Eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, ulaşım ve istihdam konusunda uzman personelimiz engelli ve yakınlarının hizmetinde olacak. Meslek fabrikamız gençlerin işsizliği ile mücadele için yeni rol üstlenecek. Ara eleman yetiştirilmesi konusunda sertifika programları hazırlayacağız."

Zeybekci: Tunç Soyer HDP'yle iş birliğinden utanıyor, aday olarak belirlenmesinde HDP etkili oldu

"Hem kara, hem raylı ve hem dedeniz ulaşım sistemlerini güçlendireceğiz. Güvenli, rahat, ucuz, doğayı kirletmeyen bir ulaşım olacak. Raylı sistem ve deniz ulaşımında geliştirilmiş baykuş seferlerine geçiyoruz. Toplu ulaşım tüm ana hatlarda gece boyu sürecek. Toplu taşıma ile sabah işe giden ve akşam işten dönen özellikle emekçi kardeşlerimize toplu taşıma ücretini Halk Taşıt Projesi ile yarıya indireceğiz. Raylı sistemi iki kat artıracağız. 179 km olan raylı sistemi en yakın vadede 340 km'ye, orta ve uzun vadede 470 km'ye çıkartacağız. Kısa Vadece Buca-Üçyol, Halkapınar-Otogar Metro, Çiğli Tramvayı ve Narlıdere Metro projelerini en hızlı şekilde İzmirlilerle buluşturacağız. Bergam-Kemalpaşa-Menemen-Güzelbahçe'ye uzanacak raylı sistem ağı ile İzmir temiz, kesintisiz, hızlı, konforlu raylı sistemle buluşacak. Buca Metro hattının temeli atılıp inşaatına hızla başlayacağız. Projesi, planı, bütçesi hazır olan Çiğli Tramvayı'nın da inşaatına derhal başlanacak."

DHA AK Partili Şengül: Soyer başkan seçilirse, Konak Meydanı'nı da satar

"Trafiği sıkıştıran 11 nokta tespit ettik. Kavşak düzenlemeleri ile akıllı trafik sistemi hayata geçireceğiz. Yeni arterler açıyoruz. Trafik sorunu yoğun olan Buca'da yen arter hazırlanacak. Bayraklı-Buca, Karabağlar arası 29.3 km arter hazırladık. 62 bin 461 araç kapasitesine sahip otoparklarımızı 100 bin kapasiteye ulaştıracağız. Yeni katlı veya yer altı otoparklarla, modern otoparklarla İzmirli'yi buluşturacağız. Birçok noktada trafiği yer altına alacağız. İlk olarak üç nokta ile başlıyoruz. Alsancak Garı önü, Basmane Dokuz Eylül Meydanı ve Karşıyaka Vapur İskelesi'nde trafiği yer altına alacağız. Hem akışı hızlandırmış olacağız, hem de üstte yayalaştırılmış alanlar kazandıracağız. Alsancak'a 15 metrekarelik yayalaştırılmış alan kazandırılmış olacak. İzmir bisiklet şehri olsun istiyoruz. Sahildeki 50 km'lik güzergaha ek olarak iç kısımlara da bisikletle ulaşım imkanı sağlanacak. 200 km'lik bisiklet yolu projesini hayata geçireceğiz. Bisiklet park ve istasyonlarını çoğaltacağız. İzmirliyi denizle daha çok buluşturacağız. Deniz trafiğini 4.5 kat artıracağız. İzmir deniz ulaşım filosunu büyüteceğiz. Körfez canlanacak, cıvıl cıvıl olacak."

© Fotoğraf : DHA CHP'nin İzmir adayı Soyer: İçime sinmedi ama ne yapılabileceğini tam olarak bilmiyorum

"Altyapı ihtiyaçlarına üniversiteleri, meslek odalarını ve uzmanları dahil edecek, hızlı ve kalıcı cevaplar vereceğiz. 2019-2024 yılları İzmir için rekor asfalt yılları olacak. Çukurları olan, bozuk yol kalmayacak. Çözüme 100 günde hızla başlayacağız. İçme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına da hız kesmeden devam edeceğiz İzmirliler için yeniden içilebilir musluk suyu hedefinden vazgeçmeyeceğiz. 20 yılda büyük oranda azalan koku sorununu tümüyle gidereceğiz. Konunun oluşmaması için Körfez'e akan dereleri ve kanalı kapsayan rehabilitasyon başlatacağız. Harmandalı'ndan başlayan rehabilitasyon ile modern bertaraf tesislerini kuracağız. Tüm atıkları, çöpleri dönüştüreceğiz. Bunlardan elektrik enerjisi elde edeceğiz. Bunların tamamını kendi kendini finanse eden bir metotla yapacağız. Belediye bütçesinden para çıkmayacak."

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir adayı Soyer: Zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım

"İzmir örneği tüm Türkiye'ye yayılacak. Kemeraltı İzmir'in kalbidir. Kemeraltı büyüdükçe İzmir büyüyecek. Kemeraltı restore edilecek. Gece de açık olacak ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Anıtlar Kurulu ile sorunu aşarsak Agora yanındaki katlı otoparktan Kadifekale'ye teleferik kuracağız. Bütçe, proje hazır. Kadifekale'yi yeniden turizm cazibesi haline getireceğiz. Bunları esnafla el ele çalışarak yapacağız."

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir adayı Soyer'den Buca krizi yorumu: Bilgim yok, ilgilenmiyorum ‘TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ÜSSÜ, BİT PAZARI GİBİ KONSEPT PAZARLAR'

"Teknoloji ve İnovasyon Üssü kurulacak. Özkanlar Pazar Yeri'ni tekrar kuracağız. Üstü açık pazar yeri bırakmayacağız. Çatılarından güneşten enerjisi elde edeceğiz. Bit pazarı gibi konsept pazarların altyapısını güçlendireceğiz. Askıda İş Var Projesi'ni muhtarlar aracılığı ile hayata geçireceğiz. Yarı zamanlı saat, ücretli iş olanakları oluşturulacak."

© AA / Yusuf Şahbaz AK Partili Dağ: Biz bile İzmir'i Soyer kadar eleştirmedik

"Sinema ve müzik sektörünün kalbi İzmir'de atacak. Plato ve sanat alanlarıyla İzmir sinema ve müzik sektörünün merkezinde olacak ve istihdam olanakları açacağız. İzmir, uluslararası film festivallerine ev sahipliği yapacak. Fuar İzmir yeni projelerle büyüyüp gelişerek devam edecek. 12 ay çalışan fuar, yeni ve özgün ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapacak."

© Fotoğraf : İHA Zeybekci: İzmir'in sorunu yaşam tarzı değil yaşam kalitesi

İzmir temalı ürünlerle kadın kooperatifleri kuracağız. Tüm ürünler ‘İzmir kadınların emeği' sertifikası ile mikro kredilerle pazarlama olanaklarını geliştireceğiz. İzmir ekonomine kadın eli değecek. İzmirli bebek ve annelere doğum sonrası destek vereceğiz. İhtiyacı ne varsa evine ulaştıracağız. Genç ve çocukları yönetim sürecine dahil edeceğiz. Gençlik merkezleri kuracağız, çocuk belediyelerini tüm ilçelere yayacağız. Genç girişimcilere burs olanaklarını sağlayacağız."

© Fotoğraf : DHA Zeybekci: İzmir hala kararsızlık anlamında en yoğun şehir

"Uluslararası Sanat, Tasarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi'ni kuracağız. Tarım Üniversitesi ve Deniz Bilimleri gibi benzeri tematik üniversiteleri buluşturacağız. Akdeniz Dilleri Merkezini kuracağız. Eksik okulların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Çocukları kooperatifler üzerinden sağlıklı gıdalarla buluşturacağız. İzmir kulüplerine destek olacağız. Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapacağız. Kente yeni spor alanları kazandıracağız."

© AA / Emin Mengüarslan Tunç Soyer'den 'Sur Belediyesi ziyareti' açıklaması: HDP yasal bir partidir

"Yerinde ve uzlaşı ile dönüşüme hız vereceğiz. Şehrin atıl durumdaki alanlarını planlı iskan alanlarına dönüştüreceğiz. Çarpık kentsel yayılımın önüne geçeceğiz."

DOĞA PROJELERİ: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PARKLARINDAN BİRİ

"Şehrimizin doğasına sımsıkı sahip çıkacağız. Dünyadaki her 10 flamingodan biri Gediz Deltası'nda yaşıyor. Doğal alanları kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolları ile Avrupa'nın en büyük parklarından biri kurulacak. Geniz Deltası'nın Unesco Doğa Mirası ilan edilmesini sağlayacağız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 30 metrekareye çıkartacağız. 2.5 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız. Geri dönüşümde evlerden başlayarak ayrıştırmaya başlayacağız. 20 bin civarındaki çöp toplayıcılarını örgütlenme içine sokacağız. Can dostlarına gerekli tüm hizmetleri sunacağız, mobil tedavi üniteleri ile her yere anında ulaşacağız."

© AA / Zeybekci'den 'İzmir uyuyan bir güzel, öperek uyandıracağız' diyen Soyer'e: Kim uyuttu İzmir'i?

"Yenilebilir temiz enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Enerji kooperatiflerine destek vereceğiz. Kooperatifler ile hem temiz enerji üreteceğiz hem de hemşehrilerimizin kazanç sağlamasının önünü açacağız. Biyogaz tesisleri kuracağız. Hayvancılığın yoğun olan yerlerde sıcak su, merkezi ısıtma gibi hizmetler üreteceğiz."

© Fotoğraf : DHA CHP'nin İzmir adayı Soyer: Uyuyan bir güzel var, biz öpeceğiz, uyandıracağız

"Kemeraltı'nın Unesco Kültür Mirası olmasını sağlayacağız. İzmir'i tasarım şehri yapacağız. İzmir'de şehir tiyatrolarını mutlaka kuracağız. Eski elektrik fabrikasını şehre kazandırıp Havagazı ile kültür vahası oluşturacağız. Kültürpark müzik okuluna dönecek. Eskiden sahne almış kişiler gençlere dersler verecek. Popüler Müzik Müzesi kuracağız, Zeki Müren de sizi görecek. Hıdırellez Festivali düzenleyeceğiz. Şehre müzeler kazandıracağız."

© AA / Emin Sansar Bakan Pakdemirli: Tunç Soyer Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e ne yapacak?

"İzmir'in turizm potansiyelini gün yüzüne çıkaracağız. Lezzetlerimizi insanlar Akdeniz diyeti diye uyguluyor. Bunu turizm enstrümanı olarak kullanacağız. İzmir'in değerlerini turizm enstrümanları olarak kullanacağız. İzmir'den turizmden aldığı payı mutlaka büyüteceğiz. Cazibe merkezlerini bir bir ortaya çıkartacağız. İzmir, kurvaziyer turizm için ana durak noktası olacak. İzmir, kongre turizminin ana merkezlerden biri olacak. Sağlık turizminde, yatırımcıları davet edecek yatırım ortamı sağlayacağız."

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir Büyükşehir adayı Soyer: Türk vitesi diye bir şey var

"Herkesin hastalıktan korunduğu koşullara sahip olmasını sağlayacağız. Hastaların yaşamını kolaylaştıracağız. Tedavi sonrası bakımevi hizmeti sunacağız. Hastanelerde uzun süreli tedavi gören hasta yakınları için misafirhaneler kuracağız. Türkiye'nin ilk Doğal Şifa Parkı'nı kuracağız."

© Fotoğraf : DHA Tunç Soyer: Seks kasedim olduğunu bile söylediler

"İzmir'i yeniden tanıtmakla yola çıkacağız. İzmir ve limanı, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından 6.5 milyar insanı ve onları ticareti bağlayan bir konumda. İzmir'i Çinlilerin 5 trilyon yatırarak ihya etmeye çalıştıkları İpek Yolu'nun vazgeçilmez durak noktası haline getireceğiz. Fuar İzmir'in hemen yanına modern kongre merkezini inşa edeceğiz, uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapacağız."

TARIM VE KIRSAL KALKINMA PROJELERİ;

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı destekleme programlarını geliştireceğiz. Alım garantili üretim sistemi gelişecek. 470 milyon liralık alım desteğini 5 yılda 1 milyara çıkaracağız. Markalaşma, patent ve coğrafi işaretleme ile ürünlerin potansiyelini artıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesinde ihracat destek ofisleri kuracağız. İlçelerde hafta bir üretici pazarları açacağız. Halk gıda projelerini hayata geçireceğiz."

© AA / Zeybekci: İzmir'de en büyük mesele altyapı, işsizlik dördüncü, beşinci çıkıyor

"Demokrasi uygulamasını zenginleştireceğiz. Belediye Cebinizde Projesi ile mobil yazılımla İzmirlilerin öncelik ve tercilerini karar almak süreçlerine dahil edeceğiz. Belediye bütçesi, harcamaları, gelirleri, her İzmirlinin cebinde olacak. İmar durumu cebinizde olacak. Demokrasiyi en gelişmiş teknoloji ile buluşturup en yaygın biçimde İzmirliye ulaştıracağız. Gittiğim mahallelerde, ‘Bir daha ne zaman göreceğiz' diyorlar. Seyyar Makam ile başlıyoruz. Düzenli olarak ilgili birim müdürleri ile İzmir mahallerine gideceğiz. Hem sorunları yerinde inceleyeceğiz hem de vatandaşlarımızın talep öneri ve şikayetlerini yerinde dinleyeceğim. Kent konseylerini canlandıracağız, Mahalle İmece Meclisleri oluşturacağız. Katılımcılığı, şehrin kılcallarına yaymak için onlarca proje olacak."

© AA / Zeybekci: Belediye başkanı yatırım avcısı gibi olmalı

Soyer, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bir siyasetçi olarak değil bir insan olarak duruyorum. Sizleri seçmen değil hemşehri, kardeş olarak görüyorum. Doğduğumuz gün hiçbirimizin alnında hani siyasi görüşten olacağımız, hangi partiye oy vereceğimiz yazmaz. Her bebek tertemiz, sıfat olmadan doğar. Ben sizlerin bu yanını seviyorum. Hiç kimseyi ayırt etmiyorum. Her birinizi insan olduğunuz için bağrıma basıyorum. Benim siyasetten, hizmetten anladığım budur. Bu yüzden canla, başla, aşkla İzmir diyorum.

Bana ‘Mega projen ne?' diyorlar. Şudur: Tek tek her birinizin İzmir'i sevdiğinizi biliyorum. Her birinizin hayatınızı geliştirmekle ilgili fikrinizin olduğunu biliyorum. İzmir ile ilgili fikriniz olduğun biliyorum. İşte benim mega projem bu; sevgi, bilgi, koskocaman bir ortak akıl, ortak yürekle, bir büyük İzmir sağlamak."