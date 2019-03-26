Lübnan'dan ABD'ye Golan Tepeleri tepkisi: Başka ülke toprakları üzerinde karar alma hakları yok

ABD'nin Golan Tepeleri çıkışıyla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı imzaladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyamaya ilişkin kararıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yok" dedi.

Aun, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan kararını eleştiren Aun, "ABD'nin bu tür adımları uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ediyor" diye konuştu.

'HITLER BENZETMESİ'

Trump'ın kararı nedeniyle Arapların ‘karanlık bir gün yaşadığını' vurgulayan Aun, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.

İsrail'in politikalarını da eleştiren Aun, "İsrail'in 'Yahudi ulus devleti' olarak kabul edilmesi de kabul edilemez. İsrailliler, devletlerinin ırkçı doğasını kabul ettiler. 70 yıl önce (Nazi lideri Adolf) Hitler'e ve faşizme karşı savaştık. Şimdi ise Hitler'in güttüğü politikanın aynısını İsrail devleti güdüyor" ifadelerini kullandı.

VOLODIN: TÜM DEVLETLER SES ÇIKARMALI

Duma Başkanı Volodin de ABD'nin BMGK'yi yok saydığını ve tüm devletlerin ABD'nin kararına ses çıkarması gerektiğini söyledi.

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.