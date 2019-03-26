Lübnan'dan ABD'ye Golan Tepeleri tepkisi: Başka ülke toprakları üzerinde karar alma hakları yok

Aun, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.
Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan kararını eleştiren Aun, "ABD'nin bu tür adımları uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ediyor" diye konuştu.
'HITLER BENZETMESİ'
İsrail'in politikalarını da eleştiren Aun, "İsrail'in 'Yahudi ulus devleti' olarak kabul edilmesi de kabul edilemez. İsrailliler, devletlerinin ırkçı doğasını kabul ettiler. 70 yıl önce (Nazi lideri Adolf) Hitler'e ve faşizme karşı savaştık. Şimdi ise Hitler'in güttüğü politikanın aynısını İsrail devleti güdüyor" ifadelerini kullandı.
VOLODIN: TÜM DEVLETLER SES ÇIKARMALI
Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.
Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.
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