Peskov: ABD'nin uluslararası hukuku ihlal eden Golan kararı, Ortadoğu için olumsuz sonuçlar doğuracak

ABD'nin bu adımla uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğinin altını çizen Peskov, bundan dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
PUTİN, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI AUN'LA KONUYU ELE ALACAK
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyu bölge ülkeleriyle istişare edip etmeyeceği sorusuna ise "Rusya lideri, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'la yapacağı görüşmede bu konuyu masaya yatıracak" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington'un Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararına imza atmıştı.
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