Peskov: ABD'nin uluslararası hukuku ihlal eden Golan kararı, Ortadoğu için olumsuz sonuçlar doğuracak

ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini resmen tanıyarak uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un kararının Ortadoğu için olumsuz sonuçları olacağını vurguladı.

Basın toplantısında konuşan Peskov, "Söz konusu karar, hem Ortadoğu'daki çözüm süreci hem de Suriye'deki siyasi çözüm atmosferi açısından mutlaka olumsuz sonuçlar doğuracak. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok" dedi.

ABD'nin bu adımla uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğinin altını çizen Peskov, bundan dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

PUTİN, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI AUN'LA KONUYU ELE ALACAK

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyu bölge ülkeleriyle istişare edip etmeyeceği sorusuna ise "Rusya lideri, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'la yapacağı görüşmede bu konuyu masaya yatıracak" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington'un Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararına imza atmıştı.