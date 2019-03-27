Poroşenko: En büyük rakibim Putin

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 31 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde en büyük rakibinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir olduğunu söyledi. Poroşenko, ‘Ukrayna'dan mı yoksa Rusya'dan mı olduğumuzun seçimi' ifadesini kullandı.

© AFP 2019 / Genya Savilov Poroşenko'dan 'seçim atağı': 294 tüzel ve 848 özel kişiye yaptırım

Svoboda Slova televizyonuna konuşan Poroşenko, "Benim müttefikim Ukrayna halkı. Rakibimse kim mi? Bunu açıkça söylemekten çekinmiyorum. Tek rakibim Putin. Zira diğerleri bundan korkar" dedi.

Ukrayna'yı zayıflatan herkesin Putin'i güçlendirdiğini ileri süren Poroşenko, "Bu nedenle bu Ukrayna'dan mı yoksa Rusya'dan mı olduğumuzun seçimi" ifadesini kullandı.

Ukrayna'da 31 Mart'ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. 39 adayın bulunduğu seçimler öncesinde yapılan ankette şovmen Vladimir Zelenskiy'i destekleyenlerin oranı yüzde 30'u aştı. Poroşenko'yu ise yaklaşık yüzde 17'lik bir kesim destekliyor.