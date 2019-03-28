Uşakov: Rusya-Türkiye-İran zirvesinin tarihi henüz belli değil

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yapacağı Suriye konulu beşinci zirvenin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin üçlü zirve için nisanda bir araya geleceğine dair haberler Uşakov'a soruldu.

Uşakov, "Rusya-Türkiye-İran mı? Hayır, böyle bir mutabakat yok" yanıtını verdi.

Rus yetkili, bir sonraki zirvenin tarihinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Putin, Erdoğan ve Ruhani; Suriye krizine çözüm bulmak için şimdiye dek dört zirve gerçekleştirmişti. Liderler son olarak Şubat'ta Soçi'de buluşmuştu. Beşinci zirvenin Türkiye'de yapılması planlanıyor.