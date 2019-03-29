DSP Avcılar adayı Benli'den suç duyurusu: CHP'li adayın eşi belediyeyi bastı

DSP Avcılar Belediye Başkanı adayı Handan Toprak Benli, CHP'nin Avcılar adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli hakkında, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Avukat Hasan Sarı tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, müvekkili Handan Toprak Benli'nin Avcılar Belediye Başkanlığı görevini yaptığı sırada, yakınlarını toplayarak belediye binasına gelen Deniz Hançerli'nin başkanlık katını bastığı iddia edildi.

Hançerli'nin, Benli'ye sinkaflı kelimeler kullanarak hakaret ettiği aktarılan dilekçede, bu anların videoya çekildiği kaydedildi.

Dilekçede, "Müvekkilin belediye başkanı seçilememesi için yıpratmak ve halk nezdinde itibarsızlaştırmak amacıyla çekilmiş olan bu video YouTube'da yayınlanmış ve 3 gün Avcılar halkının erişimine sunulmuştur. Tüm bu sebeplerden dolayı müvekkil maddi ve manevi anlamda mağdur olmuştur" denildi.

'Avcılar CHP'de küfür skandalı' başlığıyla yayımlanan video dikkate alınarak, Hançerli hakkında gerekli soruşturmanın yapılması istenen dilekçede, Deniz Hançerli'nin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.