Venezüella Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Venezüella Dışişleri Bakanı Sayın Jorge Arreaza ‪1 Nisan 2019 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Venezüella ikili ilişkilerinin yanısıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması öngörülmektedir."