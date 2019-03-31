Venezüella Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
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Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Venezüella Dışişleri Bakanı Sayın Jorge Arreaza 1 Nisan 2019 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Venezüella ikili ilişkilerinin yanısıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması öngörülmektedir."
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