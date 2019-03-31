Putin: Ortadoğu'da artan terör tehditleri ışığında Arap Birliği'nin rolü daha büyük önem kazanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da terör tehditlerinin ve silahlı çatışmaların arttığı dönemde Arap Birliği'nin artan rolüne vurgu yaptı.

© AA / Yassine Gaidi Arap Birliği, ABD'nin Golan Tepeleri kararına karşı hemfikir

Vladimir Putin, 30. Arap Birliği Zirvesi'nin katılımcılarına bir mesaj gönderdi.

Rus lider, "Günümüzde Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin çoğu; silahlı çatışmalar, artan terör tehdidi, sosyal ve ekonomik sorunların büyümesi nedeniyle zor dönemden geçiyor. Bu durum, hiç kuşkusuz, çokuluslu diyalog ve işbirliği mekanizması olarak Arap Birliği'ne olan ihtiyacı artırıyor" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ VE DİPLOMATİK ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page Suriye, 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldı

Rusya'nın bölgedeki mevcut krizlerin siyasi ve diplomatik yöntemlerle uluslararası hukuk ilkeleri esas alınarak ve ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterilerek çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Rus lider, "Bu husus, büyük oranda Rusya'nın çabalarıyla terör güçlerine yıkıcı darbenin vurulduğu, siyasi sürecin başlatıldığı ve güncel insani sorunların çözüldüğü Suriye için de geçerli" dedi.

'FİLİSTİN VE İSRAİL ARASINDAKİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ ORTADOĞU'DA İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ'

Putin, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun adil şekilde çözülmesinin Ortadoğu'daki durumun uzun vadeli istikrar kazanması açısından önemli olduğunu da vurguladı.

30. Arap Birliği Zirvesi, bugün Tunus'ta yapılıyor. Zirvede Suriye, Libya, Yemen krizleri, Sudan'daki durum, İran'la ilişkiler, Türkiye-Irak sınırındaki durum gibi konular ele alınıyor.