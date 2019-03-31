Putin: Ortadoğu'da artan terör tehditleri ışığında Arap Birliği'nin rolü daha büyük önem kazanıyor

Rus lider, "Günümüzde Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin çoğu; silahlı çatışmalar, artan terör tehdidi, sosyal ve ekonomik sorunların büyümesi nedeniyle zor dönemden geçiyor. Bu durum, hiç kuşkusuz, çokuluslu diyalog ve işbirliği mekanizması olarak Arap Birliği'ne olan ihtiyacı artırıyor" ifadelerini kullandı.
'SİYASİ VE DİPLOMATİK ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'
'FİLİSTİN VE İSRAİL ARASINDAKİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ ORTADOĞU'DA İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ'
Putin, Filistin ile İsrail arasındaki sorunun adil şekilde çözülmesinin Ortadoğu'daki durumun uzun vadeli istikrar kazanması açısından önemli olduğunu da vurguladı.
30. Arap Birliği Zirvesi, bugün Tunus'ta yapılıyor. Zirvede Suriye, Libya, Yemen krizleri, Sudan'daki durum, İran'la ilişkiler, Türkiye-Irak sınırındaki durum gibi konular ele alınıyor.
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