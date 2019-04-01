İYİ Parti Kadıköy adayı Kınay, seçimi üçüncü bitirdi

İYİ Parti'in Kadıköy Belediye Başkan adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, yüzde 12.58'lik oy oranıyla seçim yarışını üçüncü sırada tamamladı.

372.371 seçmenin 1.096 sandıkta oy kullandığı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sandıkların yüzde 97.26'sı açıldı.

Seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 65.98'ini alan CHP'nin adayı Şerdil Dara Odabaşı kazandı. AK Parti'nin adayı Özgül Özkan Yavuz yüzde 19.55'te kalırken, Kınay ise yüzde 12.58 oy alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.



İMAMOĞLU'NA DESTEK

Öte yandan Kınay, Instagram hesabından da Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Kınay, yayınladığı videoda İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanacağını söyleyerek, sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.

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