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10:24 01 Nisan 2019
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    Fatma Aksal - Mustafa Helvacıoğlu

    Keşan'da kazananı 11 oy belirledi

    © Fotoğraf: Twitter
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1132)
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    Edirne'nin Keşan ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Şenol Yalı ile Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mustafa Helvacıoğlu arasındaki seçim çekişmesinin sonucunu 11 oy belirledi.

    İlk olarak CHP adayı Yalı'nın 12 oy farkla kazandığı haberleri gelen Keşan'da kesin olmayan sonuçlara göre ise AK Parti adayı Helvacıoğlu sadece 11 oy farkla ipi göğüsledi.

    AK PARTİ VE CHP AYNI ANDA 'ZAFER YÜRÜYÜŞÜ' YAPTI

    gundemsaros.com'un haberine göre, sandıkların kapanmasının ardından ise asıl çekişme başladı. AK Partililer ve CHP'liler, seçimi kazandıklarını öne sürerek aynı dakikalarda 'Zafer Yürüyüşü'ne çıktı.

    ​Şehir merkezinde, her iki parti, yürüyüş gerçekleştirdiği sırada, Edirne CHP milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu ve CHP Keşan Belediye Başkan adayı Şenol Yalı, Adalet Sarayı'na geldi.

    Burada İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe ve partililer ile bir araya gelen Gaytancıoğlu ve Yalı, seçim sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

    CHP ADAYI YALI: 12 OYLA KAZANDIK

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    İHA
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    Oyların teslimi devam ederken, seçimi 12 oy ile kazandıklarını dile getiren Yalı, saat 17.00'den itibaren seçim sonuçlarını beklediklerini belirterek, "Islak imzalı tutanakların hepsi elimize ulaştıktan sonra 4-5 defa toplayıp sonucu aldık. Buna göre; 18 bin 413 Millet İttifakı, 18 bin 401 ise Cumhur İttifakı'nın oy aldığı sonucuna vardık. Bu sonucu Anadolu Ajansı da verdi. Maalesef diğer tarafın bir açıklaması oldu ve insanlar sokaklarda karşı karşıya geldi. Bu çok hoş bir şey olmadı. Bunu 1999 seçimlerinde yaşamıştık. Bu konuda sakin olmak lazım" dedi.

    Daha sonra söz alan Gaytancıoğlu da, kendilerinde bulunan ıslak imzalı tutanakları, ince elenip sık dokuduklarını ifade ederek, "Hata olmasın diye 4-5 defa kontrol ettik. Ancak diğer taraf biraz erken davrandı. Biz yargıya kesinlikle müdahale etmedik. Şu ana kadar bize gelen sonuçlara göre Keşan'da seçimi kazandık. Bunu Anadolu Ajansı da doğruladı. 12 oy ile Keşan bizimdir" diye konuştu.

    AK PARTİ ADAYI HELVACIOĞLU SADECE 11 OY FARKLA KAZANDI

    Ancak daha sonra kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın adayı Helvacıoğlu’nun seçimleri sadece 11 oy fark ile kazandığı açıklandı.

    Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Keşan’da, Helvacıoğlu 18.414, Yalı 18.403, Saadet Partisi adayı Ahmet Köseler 268, HDP adayı Abdullah Kaya 208, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Talip Bora 51 ve DSP adayı Yunus Emre Ergamalıoğlu ise 59 oy aldı.

    Bu arada AK Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal da, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Helvacıoğlu’nun seçimi kazandığını duyurdu.

    ​CHP'NİN İTİRAZ ETMESİ BEKLENİYOR

    Bu haberin ardından AK Partililer Tekel Meydanı’na çıkarak seçim sonucunu kutlarken, CHP Keşan İlçe Teşkilatı’nın bu sonuca itiraz etmesi bekleniyor.

    Keşan'da Belediye Başkanlığı için 44.885 seçmenden 38.260'ı seçmen sandık başına giderek, oylarını kullandı. Kullanılan oylardan 37.403 geçerli sayılırken, 857 oy ise geçersiz sayıldı.

    Belediye Meclisi için ise 44.885 seçmenden 38.266'sı sandık başına gitti. Geçerli oy sayısı 37.163 olurken, geçersiz oy sayısı ise 1.103  olarak açıklandı.

    Anadolu Ajansı'nın sitesindeki Keşan seçm sonuçları ise şu şekilde.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1132)

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    Etiketler:
    CHP, Şenol Yalı, Keşan, Edirne
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