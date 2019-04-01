İzmir Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandı

Böylece Kemalpaşa'da 5 yıl önce Arif Uğurli'ya seçimi kaybeden Karakayalı tekrar belediye başkanı seçilmiş oldu.
TOMA İLE ÖNLEM
İlçede daha önce de 5 yıl belediye başkanlığı yapıp bir dönem aradan sonra koltuğa tekrar oturma hakkını elde eden Karakayalı'nın seçim zaferinin ardından Millet İttifakı taraftarları büyük sevinç yaşadı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.
Kemalpaşa’da Rıdvan Karakayalı 5 yıl aradan sonra tekrar başkan https://t.co/Zn7QFcTOSN— Gazete Demokrat (@gazetedemokrat) 1 Nisan 2019
KARAKAYALI: VATANDAŞLARIMIZ KÖTÜYÜ GÖRÜP İYİYİ SEÇTİ
Sosyal demokrat kimliğiyle belediye başkanlığı yaparken her kesime yakın olacağını söyleyen Karakayalı, seçimin ardından "Belediye başkanının seçildikten sonra partisi olmaz. Herkesin başkanı olacağım. Arif Uğurli seçimi kendi hataları nedeniyle kaybetti. Tepeden bakışı, ve halkın ekonomik durumu seçim sonuçlarına etken oldu. Kötüyü görmeyen iyinin kıymetini bilmezmiş. Vatandaşlarımız kötüyü görüp iyiyi seçtiler" dedi.
Teşekkürler KEMALPAŞA'M! https://t.co/XTTemt9HVE— Rıdvan Karakayalı (@Rkarakayali) 31 Mart 2019
Kemalpaşa'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirten AK Partili Arif Uğurli, seçimi kaybetmelerinde Saadet Partisi oylarının etkili olduğunu söyledi. Bir dönem başkanlık yaptıktan sonra resmi olmayan sonuçlara göre koltuktan inen Uğurli, "Bir defa seçim İzmir'de yerel seçimden ziyade Tayyip Erdoğan düşmanlığı seçimine dönüştü" ifadelerini kullandı.
Uğurli şunları söyledi: 5 yılda değil İzmir'in, Türkiye'nin en çok proje üreten belediyesiyiz. Kemalpaşa'da yüzde 8.95 oy alan Saadet Partisi seçim sonuçlarına direkt etki etti. Türkiye'de en çok oy oranına Kemalpaşa'da ulaştılar. Sonuçlara itirazlarımızı yaptık. Islak imzaların tutmadığı sandıklar var. 5 yıl şehre hizmet etme fırsatı veren seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Sonuçlar değişmezse seçim döneminde verilen sözlerin takipçisi olacağız."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)