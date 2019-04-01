Kosaçev: Ukrayna halkı, 'grinin elli tonu' arasında seçim yaptı

Ukrayna'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 'seçimsiz seçim' olarak niteleyen Rus Senatör Konstantin Kosaçev, halkın 'grinin elli tonu' arasında seçim yaptığını söyledi.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimlerin ilk turunda ortaya çıkan sonuçlar son derece açık, zira Ukrayna'da alternatif siyasi güç kalmadı ve Ukraynalılardan 'grinin elli tonu' arasında seçim yapması istendi. Bu, ülkenin gelecekteki çizgisi açısından AB veya NATO arasında bir seçim oldu" dedi.

'UKRAYNA'DA ABD İLE AVRUPA'NIN ÇIKARLARI ÇATIŞIYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile eski Başbakan Yuliya Timoşenko arasındaki karşıtlığın son yıllarda ABD ile Avrupa'nın çıkarlarının çatışması haline geldiğini belirten Poroşenko, "Avrupa, Timoşenko'yu Ukrayna'nın lideri olarak görüyor. Zira Timoşenko, teorik olarak Moskova dahil herkesle anlaşabilir ve Avrupa'nın bıktığı çatışmaya çözüm bulabilir. Tam da bu nedenden dolayı Timoşenko, Rusya'ya yenilgi yaşatmak isteyen ABD'nin işine gelmiyor. Washington, bahsini Poroşenko üzerine oynuyor ve bu bahis açık şekilde kazanıyor" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMSİZ SEÇİM İLGİ ÇEKİCİ DEĞİL'

Rusya'nın ise en başından beri söz konusu 'gri tonlar' arasından bir tercihi olmadığını kaydeden Kosaçev, "Seçimsiz seçim oyunu ilgi çekici değil" değerlendirmesinde bulundu.

Rus senatör, siyasetçilerin ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki seçimlere müdahale ettiğine dair açıklamalar yapmasının beklendiğini ve bunların daha çok söylemsel düzeyde olacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların yüzde 70'ten fazlası açıldı. Çikolata fabrikaları olan mevcut lider Pyotr Poroşenko'ya verilen oy oranı yüzde 16.7 iken, daha önce siyaset deneyimi olmayan komedyen Vladimir Zelenskiy'e destek oranı yüzde 30.2 oldu.

Ülkenin akıbeti ise 21 Nisan'da Zelenskiy ve Poroşenko arasında yapılacak ikinci turda belli olacak.