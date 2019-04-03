Peskov: Cezayir'de yaşananlar ülkenin iç meselesi, dışarıdan müdahale edilmemeli

Cezayir'de haftalar süren protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 20 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

© AFP 2019 / Eric FEFERBERG Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti

Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Kremlin'in Cezayir'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve yaşananların ikili ilişkileri etkilememesini beklediğini belirtti.

'ESKİYE VE KARŞILIKLI ÇIKARLARA DAYANAN İLİŞKİMİZ VAR'

Rusya ve Cezayir arasında eskiye ve karşılıklı çıkarlara dayanan dostane ilişkiler bulunduğunu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kısa süre önce bu ülkeyi ziyaret ettiğini kaydeden Peskov, "Ekonomi alanında çok sayıda ortak projemiz var. Bu nedenle, ülkede şu anda cereyan eden iç süreçlerin Cezayir'in iç meselesi olduğunu ve üçüncü ülkelerin müdahalede bulunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların ikili ilişkilerimizi etkilemeyeceğini umuyoruz" dedi.

1999'DAN BU YANA GÖREVDEYDİ

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Lavrov: Yeni Cezayir hükümetinin istikrar planlarını destekliyoruz

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, dün akşam ordunun yinelediği görevi bırakma çağrısının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Cezayir medyası, 1999'dan bu yana koltukta oturan Buteflika'nın Anayasa Konseyi'ne istifasını verdiğini bildirmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı için beşinci kez aday olduğunu açıklamasının ardından ülkede protestolar patlak vermişti. Protestoların ardından Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve beşinci dönem için aday olmayacağını açıklamıştı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti.

Cezayir anayasası uyarınca, parlamento üst kanadının başkanı olan Abdelkader Bensaleh, yeni seçim yapılıncaya kadar geçici başkan olarak görev yapacak.