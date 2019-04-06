Yavaş: Yapılan itirazların bir dayanağı yok

Yıldız'ın evinin önünde toplanan vatandaşlara balkondan seslenen Yavaş, "Burada Halime annemizin duasını aldık. Onun videosunu 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı. Halime anne vicdanları sızlattı. Dolayısıyla o iftira atanların çamurları hep ellerine bulandı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun" ifadesini kullandı.
Yavaş, teşekkür etmek için ziyarette bulunduğunu kaydederek, "Bundan sonra onun evladı olacağız. Seçim sonucuna, seçmen iradesine hepimiz saygı duyacağız. Biz, verdiğimiz sözleri tutacağız. Ankara'yı kalkındırmak, buralardaki insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
'ANKARA'YA HİZMET İÇİN SAAT SAYIYORUZ'
"Ben her an bekliyorum. Çünkü yapılan itirazların bir dayanağı yok. Geçersiz oylara itiraz ediyorlar. Geçersiz oyların toplamı 75 bin, aradaki fark 130 bin. Halbuki geçen seçimde 27 bin fark varken ve geçersiz oyların toplamı 130 binken aynı Yüksek Seçim Kurulu başında Sadi Güven olmasına rağmen benim talebimi reddetmişti. Takdiri Türk halkına bırakıyorum. Bizim kaybedecek bir tek günümüz bile yok. Mazbatamızı alıp Ankara halkına hizmet etmek için saat sayıyoruz."
'HERKESİN YASAL HAKKINI KULLANMASI İÇİN BEKLİYORUZ'
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