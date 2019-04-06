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22:57 06 Nisan 2019
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    Mansur Yavaş, seçim çalışmaları sırasında daha önce ziyaret ettiği Kızılcahamam ilçesinde oturan 90 yaşındaki Halime Yıldız'ı evinde ziyaret etti.

    Yavaş: Yapılan itirazların bir dayanağı yok

    © AA / Mansur Yavaş basın ofisi
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1303)
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    Resmi olmayan sonuçlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbata almayı beklediğini belirterek, "Çünkü yapılan itirazların bir dayanağı yok" açıklamasında bulundu.

    Mansur Yavaş
    © AA / Evrim Aydın
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    Mansur Yavaş'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, eşi Nursen ve kızı Armağan ile seçim çalışmaları sırasında daha önce ziyaret ettiği Kızılcahamam ilçesinde oturan 90 yaşındaki Halime Yıldız'ın evine giden Yavaş, burada kahvaltı yaptı, sohbet etti ve hayır duası istedi.

    Yıldız'ın evinin önünde toplanan vatandaşlara balkondan seslenen Yavaş, "Burada Halime annemizin duasını aldık. Onun videosunu 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı. Halime anne vicdanları sızlattı. Dolayısıyla o iftira atanların çamurları hep ellerine bulandı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

    Yavaş, teşekkür etmek için ziyarette bulunduğunu kaydederek, "Bundan sonra onun evladı olacağız. Seçim sonucuna, seçmen iradesine hepimiz saygı duyacağız. Biz, verdiğimiz sözleri tutacağız. Ankara'yı kalkındırmak, buralardaki insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    'ANKARA'YA HİZMET İÇİN SAAT SAYIYORUZ'

    Ankaralılar, 31 Mart yerel seçimlerinin CHP'li adayı Mansur Yavaş ve AK Partili adayı Mehmet Özhaseki'nin afişleri arasında dolaşıyor.
    © REUTERS / Umit Bektas
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    Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, mazbatayı almayı beklediğini belirterek, şunları dile getirdi:

    "Ben her an bekliyorum. Çünkü yapılan itirazların bir dayanağı yok. Geçersiz oylara itiraz ediyorlar. Geçersiz oyların toplamı 75 bin, aradaki fark 130 bin. Halbuki geçen seçimde 27 bin fark varken ve geçersiz oyların toplamı 130 binken aynı Yüksek Seçim Kurulu başında Sadi Güven olmasına rağmen benim talebimi reddetmişti. Takdiri Türk halkına bırakıyorum. Bizim kaybedecek bir tek günümüz bile yok. Mazbatamızı alıp Ankara halkına hizmet etmek için saat sayıyoruz."

    'HERKESİN YASAL HAKKINI KULLANMASI İÇİN BEKLİYORUZ'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
    © AA / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu: 2014'te Yavaş'ın Ankara’da yaptığı itirazların tümünü reddeden YSK, şimdi tam tersi kararlar veriyor
    Geçen seçimde itirazlar devam ederken Melih Gökçek'in mazbatasını aldığı hatırlatılan ve görüşü sorulan Yavaş, "İtirazlar devam ederken mazbatayı almıştı. O dönemki haberlere bakın, o dönem AK Parti'li yöneticiler neler demiş. Ama bakın biz ağzımızı açmıyoruz, herkesin yasal hakkını kullanması için bekliyoruz. Ama acele edilmesi gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1303)

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    Etiketler:
    mazbata, AK Parti, Halime Yıldız, Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Kızılcahamam, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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