Diplomatik gerilimle gündeme gelmişti: Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin ertelendiği duyuruldu. Ankara ile Sofya, Dinler Yasası'nda değişiklik üzerinden diplomatik bir gerilimle gündeme gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Bulgaristan'a yapması beklenen ziyaret ertelendi.

Erteleme kararını duyuran Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ‘daha iyi bir zamanda' gerçekleşeceğini belirtti.

İki ülke arasında, Sofya'nın Dinler Yasası'nda değişiklikler yapması üzerinden bir diplomatik gerilim yaşanmıştı.

YANLIŞ ÇEVİRİ SAVUNMASI

Bulgaristan parlamentosunun Dinler Yasası'nda dini kurumların devlet borç ödemelerinin 10 yıl ertelenmesine olanak sağlayan değişiklik kararının ardından Mevlüt Çavuşoğlu, yasadaki değişiklik metninin ‘özgürlükleri ihlal ettiği' için ‘Türkiye'nin müdahale etmek durumunda kaldığını' belirtmişti.

Bulgaristan'ın buna tepki göstermesi üzerine devreye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy girmiş ve ‘bakanın sözlerinin yanlış çevrildiğini' iddia etmişti.

Zaharieva, bunun ‘tuhaf bir özür dileme' biçimi olabileceğini söylemişti.

ZAHARIEVA: KABUL EDİLEMEZ

Ekaterina Zaharieva, bugün bu açıklamanın ‘kabul edilemez' olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Washington ziyareti sırasında Çavuşoğlu ile görüştüğünü söyleyen Zaharieva, Türk mevkidaşının sözlerinin doğru çevrilmediği iddiasını tekrarladığını belirtti. Zaharieva, "Bunun bir çeşit özür olduğunu varsayalım" dedi.