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15:58 09 Nisan 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: İstanbul'da yeni bir seçim düşünülebilir

    © AA / Gökhan Balcı
    Politika
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazların sonuçlarının alınması gerektiğini ama 'vicdanları rahatlatmak' için yeni bir seçim yapılabileceğini söyledi. Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili, "Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir" ifadesini kullandı.

    MHP lideri Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da devam eden itiraz süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 /
    İmamoğlu'ndan seçimlerin yenilenmesini isteyen AK Parti'ye yanıt: Akıl tutulması yaşamasınlar, vatana millete hesap veremezler
    İstanbul'da bir 'kargaşanın' yaşandığını savunan Bahçeli, 29 bin oy farkını değiştirebilecek itirazların yapıldığını ve önemli değişiklikler olduğunu belirtti.

    Fox TV muhabirinin erken seçimle ilgili sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum, usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz, Türkiye'yi kastetmiyoruz. Ama siz Fox olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre. karıştırıyorsunuz ortalığı" ifadelerini kullandı.

    ​Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    'İTİRAZLAR DEMOKRATİK BİR HAKTIR, YAPILMASI GEREKİR'

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / İslam Yakut
    AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanıp, İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz
    - Mahalli idareler seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır.

    — Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir.

    — Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir.

    'SEÇİM YENİLEME DEMOKRASİNİN BİR GEREĞİDİR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
    Erdoğan: İstanbul'da seçim sonuçlarının neredeyse hepsi usulsüz, kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok
    - Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul'u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demokrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir.

    — Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır.

    'MANSUR YAVAŞ 'BENİM BELEDİYE BAŞKANIM' DİYEMEM

    Mansur Yavaş
    © AA /
    Yavaş, ilk genelgesini yayınladı
    - (Mansur Yavaş) Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek başka şeydir.

    — Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem.

    AK Parti, İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesini istedi. Son verilere göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili rakibi Binali Yıldırım arasında yaklaşık 15 bin oy farkı var.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Fox TV, CHP, MHP, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli, Ankara, Türkiye, İstanbul
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