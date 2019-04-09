Bahçeli: İstanbul'da yeni bir seçim düşünülebilir

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da devam eden itiraz süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Fox TV muhabirinin erken seçimle ilgili sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum, usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz, Türkiye'yi kastetmiyoruz. Ama siz Fox olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre. karıştırıyorsunuz ortalığı" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'den Fox TV muhabirine: Hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum, usandırdınız artık. Tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre, karıştırıyorsunuz ortalığıhttps://t.co/DesIcQwh4L pic.twitter.com/g060LsolV9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 9, 2019
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
'İTİRAZLAR DEMOKRATİK BİR HAKTIR, YAPILMASI GEREKİR'
— Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir.
— Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir.
'SEÇİM YENİLEME DEMOKRASİNİN BİR GEREĞİDİR'
— Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır.
'MANSUR YAVAŞ 'BENİM BELEDİYE BAŞKANIM' DİYEMEM
— Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem.
AK Parti, İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesini istedi. Son verilere göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili rakibi Binali Yıldırım arasında yaklaşık 15 bin oy farkı var.
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