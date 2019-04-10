İranlı parlamenter: Kürt sorunu askeri yollardan çözülemez

İran parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahat Pişe, Kürt sorununun askeri yollardan çözülemeyeceğini, Kürtlere karşı bir operasyonun sadece zararı olacağını belirtti.

Sputnik’e konuşan Pişe, Kürt sorununun askeri yollardan çözülemeyeceğini, Kürtlere karşı bir operasyonun sadece zararı olacağını söyledi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürt oluşumlara karşı gerçekleştirebileceği bir harekâta İran’ın katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Pişe, “Biz, Kürt sorununun askeri çözümü olmadığı, kendilerine karşı bir operasyonunsa zararı olacağı kanısındayız. Her hâlükârda tüm ülkeler, bu sorunun stratejik yollardan çözülmesini bekliyor, bu nedenle konu, daha iyi bir yöntemle çözülmeli” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce, ABD’nin Kürt güçlerini çekmemesi durumunda Ankara’nın Fırat’ın doğusunda ve Menbiç’te PYD/YPG’ye karşı askeri operasyon başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.