YSK'dan Kozan kararı: Mazbata Saadet Partili adaya verildi

Adana’nın Kozan İlçesi’nde 31 Mart’ta yapılan seçimlerde en yüksek oyu alarak belediye başkanlığını kazandığı bildirilen ancak daha sonra yapılan itiraz üzerine sabıka kaydının seçim tarihinde silinmemiş olması nedeniyle başkanlığı iptal edilen MHP adayı Nihat Atlı’nın yerine, seçimde ikinci en çok oyu alan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan, Yüksek seçim Kurulu tarafından belediye başkanlığına getirildi.

Saadet Partisi (SP), resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Bu başvuru reddedilince, SP, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İl Seçim Kurulunca yapılan değerlendirmede, oyların yüzde 39,99'unu alarak seçilen Atlı'nın, belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirlendi.

Nihat Atlı'nın yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu, bu karanın Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği, bu kararın kesinleştiği 5 Nisan tarihinden sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı tanıdığı vurgulandı. Bu nedenle Nihat Atlı'nın başkanlığını düşüren İl Seçim Kurulu kararında şöyle denilmişti:

"Kozan Belediye Başkan aday listelerinin ilan edildiği seçim takvimi sürecinde Saadet Partisi tarafından Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğine itiraz edilmediği anlaşıldığından 5393 sayılı yasanın 45'inci maddesi uyarınca idari makamlarca çözülmek suretiyle belediye meclisince doldurulmasına, Yüksek Seçim Kurulu'na itirazı olanaklı olmak üzere karar verildi."

MAZBATA SAADET PARTİSİ ADAYI ÖZGAN'A VERİLDİ

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu, bugün aldığı kararda Kozan Belediye Başkanlığı'nın 2. en çok oyu alan Saadet Partisi Adayı Kazım Özgan'a verilmesini kararlaştırdı. Saadet Adayı Kazım Özgan seçimde yüzde 25.80, İYİ Parti Adayı Musa Öztürk ise 23.05 oy almıştı.

'ANALARINI BELLEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

Atlı, Kozan'da yaptığı konuşmada "Arkamda Devlet Bahçeli var, biz iki parti, tek parti olduk. Partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.