YSK'dan Kozan kararı: Mazbata Saadet Partili adaya verildi

Nihat Atlı'nın yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu, bu karanın Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği, bu kararın kesinleştiği 5 Nisan tarihinden sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı tanıdığı vurgulandı. Bu nedenle Nihat Atlı'nın başkanlığını düşüren İl Seçim Kurulu kararında şöyle denilmişti:
"Kozan Belediye Başkan aday listelerinin ilan edildiği seçim takvimi sürecinde Saadet Partisi tarafından Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğine itiraz edilmediği anlaşıldığından 5393 sayılı yasanın 45'inci maddesi uyarınca idari makamlarca çözülmek suretiyle belediye meclisince doldurulmasına, Yüksek Seçim Kurulu'na itirazı olanaklı olmak üzere karar verildi."
MAZBATA SAADET PARTİSİ ADAYI ÖZGAN'A VERİLDİ
Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu, bugün aldığı kararda Kozan Belediye Başkanlığı'nın 2. en çok oyu alan Saadet Partisi Adayı Kazım Özgan'a verilmesini kararlaştırdı. Saadet Adayı Kazım Özgan seçimde yüzde 25.80, İYİ Parti Adayı Musa Öztürk ise 23.05 oy almıştı.
'ANALARINI BELLEYECEĞİZ' DEMİŞTİ
Atlı, Kozan'da yaptığı konuşmada "Arkamda Devlet Bahçeli var, biz iki parti, tek parti olduk. Partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.
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