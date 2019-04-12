Karamollaoğlu: YSK'nın 'KHK'lılara mazbata verilmeyecek' kararı hukuken yanlış

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını değerlendirdi.
"Kanunen somut bir suça iştirak etmemiş, idari bir kararla kamu görevinden uzaklaştırılmış bir kişinin seçilme hakkı engellenemez" diyen Karamollaoğlu, YSK'nın bu kararının demokrasiye zarar vereceğini ve KHK'lı yüzbinlerce kişinin problemlerini derinleştireceğini belirtti.
Hangi partiye mensup olursa olsun adaletin esas alınması gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Unutmayın! Bugün başkasına lazım olan adalet yarın size de lazım olur!" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun, “KHK'lılara mazbata verilmeyecek” kararı hukuken yanlıştır. Kanunen somut bir suça iştirak etmemiş, idari bir kararla kamu görevinden uzaklaştırılmış bir kişinin seçilme hakkı engellenemez.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 12 апреля 2019 г.
Bu karar demokrasimize zarar verir. KHK'lı yüzbinlerce vatandaşımızın bugüne kadar yaşadığı problemleri daha da derinleştirir. Hangi partiye mensup olursa olsun adaletin esas alınması gerekir.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 12 апреля 2019 г.
Unutmayın!
Bugün başkasına lazım olan adalet yarın size de lazım olur!
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