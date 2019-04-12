Karamollaoğlu: YSK'nın 'KHK'lılara mazbata verilmeyecek' kararı hukuken yanlış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararına tepki gösterdi. Kararın hukuken yanlış olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Kanunen somut bir suça iştirak etmemiş, idari bir kararla kamu görevinden uzaklaştırılmış bir kişinin seçilme hakkı engellenemez" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını değerlendirdi.

© AA / Raşit Aydoğan YSK: KHK'lı başkanların mazbatası ikincilere verilecek

Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, "Ülkemizde 3 yıldır KHK mağduru büyük bir kitle meydana getirildi. KHK mağdurları, devlette de özel sektörde de iş bulamadığı gibi birçok haktan da mahrum bırakılıyor. Şimdi de milletin oylarıyla seçiliyor fakat mazbatasını alamıyor" ifadesini kullandı.

"Kanunen somut bir suça iştirak etmemiş, idari bir kararla kamu görevinden uzaklaştırılmış bir kişinin seçilme hakkı engellenemez" diyen Karamollaoğlu, YSK'nın bu kararının demokrasiye zarar vereceğini ve KHK'lı yüzbinlerce kişinin problemlerini derinleştireceğini belirtti.

Hangi partiye mensup olursa olsun adaletin esas alınması gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Unutmayın! Bugün başkasına lazım olan adalet yarın size de lazım olur!" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, “KHK'lılara mazbata verilmeyecek” kararı hukuken yanlıştır. Kanunen somut bir suça iştirak etmemiş, idari bir kararla kamu görevinden uzaklaştırılmış bir kişinin seçilme hakkı engellenemez. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 12 апреля 2019 г.​