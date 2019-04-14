Erdoğan kulisi: 'Gözlerinin yaşına bakmayacağım'

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MKYK'de, seçim sonuçları değerlendirilirken, birçok ilin kaybedilmesinde muhtarlık seçimi nedeniyle yüz binlerce seçmenin taşınmasının da etkili olduğu belirtilerek muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı.

İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin gittiği vurgulanırken, muhtarlık seçiminin belediye başkanlığı seçiminden 6 ay önce yapılabileceği önerisi getirildi.

Habere göre Erdoğan, İstanbul seçimine yönelik tartışmalarla ilgili olarak, "Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor" dedi.

Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Trenin içinde olup ya da görünüp partiye muhalefet etmek ihanettir" diye konuştu. Partide değişim olacağının net mesajlarını veren Erdoğan, "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım, tepeden tırnağa değişim olacak. Ama bunu gazete köşelerinde yazanlarla, troller istedi diye değil vatandaşın mesajı doğrultusunda gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.