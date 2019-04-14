AK Partili Özdağ: İstanbul'da bir avuç sandığın 15 günde sayılamaması ayıp

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimine ilişkin tartışma devam ederken bir tepki de eski AK Partili vekil Selçuk Özdağ'dan geldi.
"Yerel seçimlerin üzerinden iki hafta geçti ama hala İstanbul Belediye başkanı belli olmadı. Bütün bir Türkiye'nin sandıkları bir günde sayılırken, İstanbul'da bir avuç sandığın 15 günde sayılamaması demokrasimiz adına da Türkiye adına da bir ayıptır. Demokrasilerde gelmenin de gitmenin de yolu bellidir. Her parti seçimle gelir, seçimle gider. Hatta gitmeyi bilmek bazen gelmekten çok daha değerlidir. Demokratik olgunluk gelirken değil, giderken belli olur. Şu son 15 günde demokratik bir olgunluğun gösterildiğini söylemek mümkün değil."
Temiz siyasete dikkat çeken Özdağ, "Siyaset temiz yapılırsa gitmek hiç zor gelmez. Ama hukuk dışı yollara girilir, eldeki imkanlar eş dost için kullanılırsa gitmek zorlaşır. Ardında utanacak bir şeyler bırakmayanlar için gitmek kolaydır. Bu ülkede eğer siyasete bir saygınlık kazandırılacaksa siyasetçiler en yüksek makamları bile tereddütsüz bırakacak insanlar arasında seçilmelidir. Çünkü suça karışanlar için makam ve mevkilerini korumak aynı zamanda bir korunma biçimidir" ifadelerini kullandı.
'HALKINI ALDATAN BİR MEDYA HALKINA İHANET ETMİŞ OLUR'
"Bu seçim, partilerine oy veren bir çok seçmenin aslında mutlu olmadığını, uygun alternatifler gösterilmesi halinde rahatlıkla tercih değiştirebileceğini göstermiştir. Aslında demokrasimizin geleceği de siyasetin çeşitlenmesine, farklı düşünceleri baskılayan anlayışlardan kurtulmamıza bağlıdır. Sadece partiler değil, gazeteler, televizyonlar da çeşitlenmelidir. Halkını aldatan bir medya halkına ihanet etmiş olur. Vatandaşın farklı kaynaklardan haber alma hakkının kısıtlanması demokrasiden ve hukuk devletinden vazgeçmedir."
'İKTADAR HER ŞEYE RAĞMEN MUHALEFETE TEŞEKKÜR ETMELİ'
'İSTANBUL'U NE PAHASINA OLURSA OLSUN ALALIMIN MALİYETİ KAYBETMENİN MALİYETİNDEN YÜKSEK OLABİLİR'
Özdağ, "İktidarlar bilerek, isteyerek yanlış yapmazlar. Ancak frenlenemeyen hırslar, ideolojik ayrımcılık, nepotizm, mal mülk sevgisi isteyerek yapılan yanlışlardan daha kötü sonuçlar doğurabilir. Kendisi için siyaset yapanların ülkeye bıraktıkları en kötü hediye budur. Çok geç olmadan Türkiye bu seçim atmosferinden kurtulmalıdır. Mahkeme kadıya mülk değildir. İstanbul'u ne pahasına olursa olsun alalımın maliyeti İstanbul’u kaybetmenin maliyetinden yüksek olabilir. Hukukun işi hukuka bırakılarak gecikmeden Türkiye’nin gerçek gündemine dönülmelidir” dedi.
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