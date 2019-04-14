Türkiye gazetesi: İmamoğlu, yarın mazbatayı alacak

31 Mart seçimlerinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen siyasi partilerin itirazları nedeniyle birçok yerde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürüyor.
Maltepe için alınan oyların tümümün sayılması kararı kapsamında da ilçedeki sayım işleminin bugün tamamlanması bekleniyor. Maltepe’deki oyların sayımının tamamlanmasından sonra İstanbul’daki seçim düğümünü çözecek son aşamaya geçilecek.
Habere göre, İl Seçim Kurulu, ‘Birleştirme tutanağı’ tanzim edecek. Bu aşamada İl Seçim Kurulu kazanan adayı da bir anlamda ilan etmiş olacak. CHP’liler de yarın Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın verileceğini dile getiriyor.
OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ SÜRECİ
YSK’nın, 7 günlük itiraz süresinin dolmasını beklemeden, AK Parti’nin başvurusunu karara bağlayacağı ifade ediliyor.
AK Parti’nin itirazından sonra YSK, daha önce görüşmeyi ertelediği Büyükçekmece başvurusunu da gündemine alarak hem İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesi hem de Büyükçekmece konusundaki itirazı karara bağlayacak.
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