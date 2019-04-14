Kayıt
12:28 14 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu

    Türkiye gazetesi: İmamoğlu, yarın mazbatayı alacak

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 23

    Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yarın mazbatasını alacağını yazdı.

    31 Mart seçimlerinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen siyasi partilerin itirazları nedeniyle birçok yerde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA /
    Kaftancıoğlu: Önümüzdeki hafta başında İmamoğlu mazbatasına kavuşacak
    Türkiye gazetesinin haberine göre, seçimlerin hemen ardından üç aşamalı bir itiraz süreci işlemeye başlamıştı. Siyasi partiler itirazlarını ilk olarak ilçe seçim kurullarına, buradan il seçim kurullarına taşıdı. Normal itiraz sürecinin son aşaması olan ve YSK’ya yapılan başvuruların karara bağlanmasına yönelik süre de dün itibarıyla tamamlandı.

    Maltepe için alınan oyların tümümün sayılması kararı kapsamında da ilçedeki sayım işleminin bugün tamamlanması bekleniyor. Maltepe’deki oyların sayımının tamamlanmasından sonra İstanbul’daki seçim düğümünü çözecek son aşamaya geçilecek.

    Habere göre, İl Seçim Kurulu, ‘Birleştirme tutanağı’ tanzim edecek. Bu aşamada İl Seçim Kurulu kazanan adayı da bir anlamda ilan etmiş olacak. CHP’liler de yarın Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın verileceğini dile getiriyor.

    OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ SÜRECİ

    Bi De Bunu Dinle
    AK Parti YSK Temsilcisi: Mazbatanın verilmesi için olağanüstü itiraz beklenmeli
    Yine gazetenin aktardığına göre, AK Parti’nin İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesine yönelik ‘Olağanüstü itiraz’ yolunu da bu aşamadan sonra 7 gün içinde kullanması gerekiyor.

     YSK’nın, 7 günlük itiraz süresinin dolmasını beklemeden, AK Parti’nin başvurusunu karara bağlayacağı ifade ediliyor.

    AK Parti’nin itirazından sonra YSK, daha önce görüşmeyi ertelediği Büyükçekmece başvurusunu da gündemine alarak hem İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesi hem de Büyükçekmece konusundaki itirazı karara bağlayacak.

    İlgili konular:

    İstanbul'da kimler mazbata aldı, kimler bekliyor?
    İYİ Parti YSK Temsilcisi: Sayım bitmediği için İmamoğlu'na mazbata verilmiyor
    CHP’li Erdoğdu: Piyasalar paket değil mazbata bekliyor, paket temenniler manzumesi
    CHP'den İstanbul İl Seçim Kurulu'na 'mazbata' dilekçesi
    Etiketler:
    31 Mart Yerel Seçimleri, Ekrem İmamoğlu, CHP, AK Parti, YSK, Türkiye gazetesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet