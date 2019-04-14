Bahçeli'den İmamoğlu'na: Bundan belediye başkanı olmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Benim belediye başkanım değil" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bu sefer de resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na eleştiri geldi. Bahçeli, İmamoğlu için "Bundan belediye başkanı olmaz" dedi.

Partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katılan MHP lideri Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi:

- YSK'nın itirazlara vereceği cevap beklenmektedir. Rakamları görmeden niyetler üzerinden değerlendirme yapanları zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlış, bizim değerlendirmemiz doğru. YSK’nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacak.

- (Bahçeli’nin, 'yüzde 18.5 oy aldık’ açıklamasının hatırlatılması ve bu durumda AK Parti’nin oyunun yüzde 30’lara düştüğü polemiğinin hatırlatılması üzerine) İl genel meclisi üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclisi üyelerini yok farz ederek, üç tane, beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

'MAZBATAYI STADYUMA TAŞIMAK REKABETİ SİYASİ DÜŞMANLIĞA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN EKİLEN TOHUMDUR'

- (Bakanlardan YSK üyelerine telefon iddiası) Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti ve güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyan insanlar hakkında böyle iddia atılıyorsa ispat edilmeli.

- (CHP Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçına gitmesi ve Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyecek olması): Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz.

İmamoğlu dün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemiş, stattaki bazı taraftarlar 'mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver' sloganları atmıştı.