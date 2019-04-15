AK Partili Kuzu'dan İstanbul seçimi denklemi

İstanbul seçiminde yaklaşık 8.5 milyon kişinin oy kullandığını söyleyen AK Partili Kuzu, "İki aday arasındaki fark 13 bin civarında. Bu demektir ki, şayet İstanbul iki bin nüfuslu bir yer olsaydı aradaki fark sadece 3 oy olacaktı. Bu basit denklem bile İBB seçimlerinde neyi tartıştığımızın boyutunu göstermeye yeter" dedi.

İstanbul seçiminde yaklaşık 8,5 Milyon oy kullanıldı.İki aday arasındaki fark 13 Bin civarında.Bu demektir ki, şayet İstanbul iki bin nüfuslu bir yer olsaydı aradaki fark sadece 3 oy olacaktı.Bu basit denklem bile İBB Seçimlerinde neyi tartıştığımızın boyutunu göstermeye yeter. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 14 апреля 2019 г.

​Twitter hesabından açıklama yapan Kuzu, "Seçimlerde elbetteki bir tek oy bile önde olan o seçimi kazanmış demektir. Ancak bu durum tüm itiraz yollarının tüketilmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. İşte İBB seçimlerinde anlaşamadığımız nokta burası. Biz tüm itirazlar sonuçlansın derken, birileri mazbata diyor!" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçiminde yaklaşık 8,5 Milyon oy kullanıldı.İki aday arasındaki fark 13 Bin civarında.Bu demektir ki, şayet İstanbul iki bin nüfuslu bir yer olsaydı aradaki fark sadece 3 oy olacaktı.Bu basit denklem bile İBB Seçimlerinde neyi tartıştığımızın boyutunu göstermeye yeter. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 14 апреля 2019 г.

​AK Parti, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ve yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na 'olağanüstü itirazda' bulunmaya hazırlanıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili rakibi Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13.963.