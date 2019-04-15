Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk mazbatasını aldı

HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mazbatasını alarak göreve başladı. Türk, "Yapılan işlemleri halkımızla paylaşacağız. Şeffaf ve adil bir yönetim olacak" dedi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 56.24 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'li Ahmet Türk, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

© AA / Binnur Ege Gürün Buldan: AK Parti, Ahmet Türk'ün yaşlı olması nedeniyle mazbatanın kendilerine verilmesini istemiş

Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Türk, halkın iradesiyle seçildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu hizmeti en doğru şekilde yapmak için bütün gücümüzle çaba içerisinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Halka layık olmak için hep birlikte büyük bir heyecanla çalışacağız."

Türk, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Buradaki konuşmasında Mardinlilere layık olmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Türk, "Bugüne kadar yürütülen politikalar, yapılan işlemler, ihaleler ve çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Yapılan işlemleri halkımızla paylaşacağız. Şeffaf ve adil bir yönetim olacak" ifadesini kullandı.