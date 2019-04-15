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15:17 15 Nisan 2019
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    Faik Öztrak

    CHP'li Öztrak: AK Parti ve MHP'nin derdi süreci uzatmak

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Politika
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Maltepe'deki yeniden oy sayımına ilişkin, "1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da yeniden sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. AK Parti ve MHP'nin derdi süreci uzatmak" değerlendirmesinde bulundu.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçim itirazı sürecine ilişkin açıklama yaptı.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / Orhan Akkanat
    AK Partili Yavuz'dan 'olağanüstü itiraz' açıklaması
    Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    - Türkiye yangın yeri ama iktidarın aklında sadece İstanbul var. Seçimlerin üzerinden 15 gün geçti. Bu sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor. YSK'nın geçmiş kararlarını görmezden gelerek bunlara yol vermesi bugün geldiğimiz noktada ciddi sıkıntı kaynağıdır. İstanbul'da tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istediler.

    - Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için özel bir çaba sarf ediliyor. 1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da yeniden sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. Bunların derdi sayım değil, süreci uzatmak.

    'MEMURLAR İKTİDAR PARTİLERİYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR'

    Maltepe'de yaşanan arbede
    Hakimler, Maltepe'de oy sayım işlemi sırasında yaşanan arbedeyi anlattı
    - Memur üyeler AK Partili ve MHP'li üyelerle birleşmişler 5'e karşı 2 oyla bu kararı almışlar. Memurlar iktidar partileriyle birlikte hareket ediyorlar. Maltepe'de 400 sandığı bir daha saydıracağım demek işi yokuşa sürmektir. Bu saray ittifakının derdinin oyları saydırmak olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır.

    - Maltepe'de '400 sandığı bir daha saydıracağım' demek işi yokuşa sürmektir. Bu saray ittifakının derdinin oyları saydırmak olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. İtirazımızı yaptık kurul görüşecek.

    - İktidarın derdi bugüne kadar rant üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak, ekonomik krizi unutturmak. İktidarın derdi rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u bırakmamak, devletin çalışanlarına ürettirdiği sahte kâğıtlarla sandıkta kaybettiği seçimi masa başında çalmak.

    'İSTANBUL'UN SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU'DUR'

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin malı değil, 'Sarıldık bırakmıyoruz' ne demek?
    - Oy namustur dokundurtmayız. Kazandığımız seçimi kimseye çaldırtmayız. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur, nokta. YSK da iktidarın şımarıklığına daha fazla taviz vermemeli.

    - Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. İktidarı uyarıyoruz, diyoruz ki hata yapmayın, milletin canını daha fazla yakmayın diyoruz. 8 milyon 300 bine çıktı işsiz sayısı gelin memleketin gerçek meselesine.

    'FARK 13 BİNDEN FAZLA'

    - İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanları neden rahatlatacağını anlayabilmiş değiliz. Fark 13 bin, hatta 13 binden de fazla.

    - Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kapıp kaçma hikayesi yaşanmış durumda. Mansur Yavaş 'tüyü bitmemiş yetimin hakkını Ankara'da yedirtmem' demiş. Bu konuşması nedeniyle de kendisine teşekkür ediyorum.

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    Etiketler:
    Ankara, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Oy, Maltepe, İstanbul, CHP, MHP, AK Parti, Faik Öztrak
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